Gesellschaft Wowereit: Schwulsein ist für viele immer noch Tabu

Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit hält Schwulsein „in weiten Teilen der Gesellschaft“ noch immer für ein Tabu. Im Radiosender rbb 88.8 auf seinen legendären Satz „Ich bin schwul und das ist auch gut so“ angesprochen, sagte Wowereit, dass sich zwar in den vergangenen Jahren einiges geändert habe. So könne er diverse Namen von Politikern aufzählen, die offen schwul seien und deren Karrieren das nicht geschadet habe. In anderen Bereichen sieht das laut des 69-Jährigen aber anders aus, etwa beim Fußball.