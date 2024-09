Landtagswahl Woidke rettet die SPD in Brandenburg

Die AfD ist deutlich erstarkt. „Die Zukunft ist blau“, meint Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt mit Blick auf die Parteifarbe. Im Wahlkampf hat die AfD das Thema Migration in den Vordergrund gestellt und nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag in Solingen Hetze gegen Asylbewerber geschürt. Die AfD fordert, den Staat teilweise umzubauen und den Verfassungsschutz in der jetzigen Form abzuschaffen. Trotz guter wirtschaftlicher Werte des Landes zeigt die Wahl, dass es ein relativ großes Maß an Unzufriedenheit gibt.