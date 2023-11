Migration Woidke hält mehr Geld vom Bund für Flüchtlinge für notwendig

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke setzt auf ein Entgegenkommen des Bundes im Streit über mehr Geld für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Kommunen. „Es ist ein riesengroßes finanzielles Problem, aber auch ein riesengroßes politisches Problem. Und deswegen hoffe ich da auf ein Einlenken der Bundesregierung“, sagte der SPD-Politiker am Montag vor internen Beratungen in Berlin. „Der Ball liegt auf dem Punkt.“ Die Regierungschefs der Länder treffen sich nachmittags in Berlin zu Bund-Länder-Beratungen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD).