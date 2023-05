Hohe Mieten, große Ungleichheit Wie die Bauministerin sozialen Wohnungsbau fördern will

Was tut die Politik dagegen? Während viele Verbände mehr Geld fordern, greife das Sprichwort „Viel hilft viel“ in dieser Situation nur bedingt, so Geywitz. „Wir hatten im Jahr 2021 eine absolut üppige Finanzierung, aber leider die falsche“, kritisierte sie. Statt den sozialen Wohnungsbau – also die Schaffung preiswerter Wohnungen für einkommensschwächere Haushalte – zielgerichtet zu fördern, seien auch viele kleine und teure Wohnungen finanziert worden. Deshalb hat die Regierung die Förderung umgestellt: Mit der „historisch größten Wohngeldreform“, wie Geywitz sagte, haben zwei Millionen Haushalte Anspruch auf durchschnittlich 370 Euro Wohngeld im Monat. Darüber hinaus arbeite die Regierung aktuell an einem Förderprogramm für die Wohnungsgemeinnützigkeit. Dadurch sollen Unternehmen steuerlich oder durch Investitionszulagen gefördert werden, wenn sie sich im Gegenzug zu dauerhaft günstige Mieten verpflichten.