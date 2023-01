„Dramatischer Wohnungsmangel in Deutschland“ : Verbände fordern 50 Milliarden Euro Sondervermögen für sozialen Wohnungsbau

Berlin In Deutschland werden viel zu wenige Wohnungen gebaut. Nach Angaben des Bündnisses „Soziales Wohnen“ fehlen derzeit mehr als 700.000 Wohnungen. Um das „größte Wohnungsdefizit seit mehr als 20 Jahren“ abzumildern, fordern die Verbände ein riesiges Sondervermögen. Das Bauministerium winkt ab.

Von Jan Drebes und Sebastian Netz

Mit düsteren Prognosen blickt das Bündnis „Soziales Wohnen“, dem Mieterbund, Baugewerkschaft, sowie Sozial- und Branchen-Verbände der Bauwirtschaft angehören, auf einen historischen Mangel von mehr als 700.000 Wohnungen in Deutschland. Lukas Siebenkotten, Präsident des Mieterbunds, warnt vor einem regelrechten „Desaster“ auf dem Wohnungsmarkt, wenn nicht schnell die von der Bundesregierung gesteckten Ziele umgesetzt werden: Jedes Jahr sollen eigentlich bis zu 400.000 Wohnungen und bis zum Ende der Legislaturperiode jährlich 100.000 Sozialwohnungen gebaut werden. Doch davon ist man heute weit entfernt. Bundesbauministerin Klara Geywitz hat bereits eingeräumt, dass die Ampel-Koalition ihr Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr verfehlen wird.

Auf Basis der am Donnerstag vorgelegten Studie „Bauen und Wohnen in der Krise“ vom Hannoveraner Pestel-Institut und dem Kieler Bauforschungsinstitut „ARGE“ kritisiert das Bündnis, dass im Jahr 2022 lediglich 20.000 Sozialwohnungen fertiggestellt worden seien. Und das, obwohl Deutschland eine enorme Zuwanderung infolge des Ukrainekrieges erlebt und der Bedarf dadurch noch einmal gewachsen ist. Zudem sei die Binnenwanderung innerhalb Deutschlands – vom Land in die Metropolen – entscheidend für den Druck auf den Wohnungsmarkt. Wie könne man dann in Zukunft die so dringend gebrauchten Fachkräfte aus dem Ausland anwerben, wenn sie keinen bezahlbaren Wohnraum vorfinden können, kritisierte Harald Schaum, Vize-Chef der IG Bauen-Agrar-Umwelt. Keiner werde kommen, wenn man hier „kein Dach über dem Kopf findet“, sagt er.

Zur Bewältigung der Wohnungsbau-Krise fordert das Bündnis von der Regierung ein Sondervermögen in Höhe von 50 Milliarden Euro. Mindestens 38,5 Milliarden Euro davon müsse allein der Bund aufbringen. Nach den bisherigen Plänen stellt der Bund zwischen 2022 und 2026 insgesamt 14,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Länder, die für den sozialen Wohnungsbau zuständig sind, müssten die Bundesmittel um eigene Mittel aufstocken. Die Studie dokumentiert allerdings eine sehr unterschiedliche Bereitschaft bei der Förderung von Sozialwohnungen. Spitzenreiter ist demnach Hamburg. Es folgen Bayern, Schleswig-Holstein, Berlin und Baden-Württemberg. Schlusslicht ist das Saarland. Ministerin Geywitz wies die Forderung nach 50 Milliarden Euro zurück. Die stark gestiegene Förderung habe nicht zu mehr Bautätigkeit geführt, Geld allein bringe also gar nichts. Man müsse moderner, digitaler und schneller werden, um die Kapazitätsausweitung hinzubekommen.

Wie dramatisch die Lage ist, zeigt die neue Studie: Legt man zugrunde, dass man für zehn Prozent der Mieterhaushalte und damit für etwa 20 Prozent der Berechtigten für einen Wohnberechtigungsschein Sozialwohnungen vorhalten wollte, fehlen laut Matthias Günther, Leiter des Pestel-Instituts, in Nordrhein-Westfalen 71.000, in Hessen 79.000, in Rheinland-Pfalz 49.000 und im Saarland 18.500 Sozialwohnungen. Fraglich ist aus seiner Sicht vor allem, warum etwa das Saarland mit fast 90 Euro je Mieterhaushalt eine der höchsten Zuweisungen an Bundesfördermitteln bekommt, aber sowohl beim Bestand als auch bei der Schaffung von Sozialwohnungen am unteren Ende der Tabelle liegt.