Entgegen weit verbreiteter Annahmen Deshalb war Immobilienerwerb früher teurer und schwieriger

Der Erwerb von Wohneigentum ist entgegen einer weit verbreiteten Annahme heute deutlich erschwinglicher als noch in den 1980-er und 1990-er Jahren. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervor. „Die Ergebnisse zeigen, dass die Erschwinglichkeit heute immer noch deutlich besser ist als in den 1980-er und 1990-er Jahren“, schreibt IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer in der Studie. In etwa liege die Bezahlbarkeit eines eigenen Hauses oder einer Wohnung heute auf dem Niveau von Mitte der 2000-er Jahre. „Dieses Ergebnis dürfte für zahlreiche Menschen kontraintuitiv sein, da die Vorstellung vorherrscht, dass es frühere Generationen leichter hatten, Wohneigentum zu bilden.“