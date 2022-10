Politiker grübeln : WM in Katar: Hinfahren oder nicht?

Boykottieren oder nicht? Die Fußball-WM in Katar erhitzt die Gemüter. Vor allem wegen der Menschenrechtslage in dem Wüstenstaat. Foto: dpa/Bernd Thissen

Berlin In drei Wochen rollt der Ball, dann startet die Weltmeisterschaft in Katar. Hinfahren oder nicht - das fragen sich Politiker. Wie schon 2018 anlässlich der Fußball-WM in Russland. In der Bundesregierung will sich aber noch niemand hinsichtlich möglicher Reisepläne festlegen.