Interview Monika Schnitzer : Wirtschaftsweise: „Wir brauchen einen neuen ,Energie-Soli´"

Die Münchner Wirtschafts-Professorin Monika Schnitzer (60) ist Mitglied im Rat der fünf „Wirtschaftsweisen“, die die Bundesregierung beraten. Foto: picture alliance/dpa/Arne Dedert

Interview Berlin Die „Wirtschaftsweise“ Monika Schnitzer hält es wegen der Gas-Krise für unvermeidbar, dass der Staat auch 2023 die Schuldenbremse bricht. Der Ampel-Regierung rät die Münchner Top-Ökonomin, einen kreditfinanzierten Fonds einzurichten, um daraus im Herbst ein neues 500-Euro-Energiegeld für alle Bürger zu finanzieren – ähnlich dem Bundeswehr-Sondervermögen.

Frau Professor Schnitzer, in der Ampel-Koalition gibt es eine kontroverse Debatte über die Abschöpfung von Zufallsgewinnen bei solchen Unternehmen, die von der Gas-Krise überdurchschnittlich profitieren. Was halten Sie von einer Übergewinnsteuer?

Schnitzer Ich kann die Debatte nachvollziehen, doch eine Übergewinnsteuer wäre in der Umsetzung sehr heikel. Denn die Festlegung, welche Unternehmen sie genau treffen soll und welcher Teil des Unternehmensgewinns als Übergewinn zu definieren wäre, könnte leicht willkürlich werden. Das würde zu unerwünschten Verzerrungen führen. Der Staat sollte vielmehr dort ansetzen, wo der Wettbewerb auf dem Energiemarkt möglicherweise nicht richtig funktioniert, etwa auf dem Mineralölmarkt.

Macht die Gasumlage Sinn, mit der die Bundesregierung jetzt die Verbraucher zusätzlich belasten will?

Schnitzer Die Gasumlage ist konzipiert worden, um die gestiegenen Kosten der Gas-Importeure auszugleichen und das Preissignal an die Kunden weiterzugeben. Sie ist nachvollziehbar, um Unternehmenspleiten und Verzerrungen auf dem Gas-Markt zu vermeiden. Wenn der Staat die Verluste der Gas-Importeure aus seiner Kasse ausgeglichen hätte, hätte ihn das nicht nur finanziell überfordert. Bei den Verbrauchern muss auch das Preissignal auch ankommen: Nur wenn uns allen klar ist, dass Gas jetzt deutlich teurer geworden ist, werden wir entsprechend reagieren und den Gasverbrauch senken.

Die hohen Energiepreise belasten besonders Menschen mit geringen Einkommen. Wie sollte die Bundesregierung reagieren?

Schnitzer Die hohe Inflation wird bisher vor allem dadurch getrieben, dass die Energiepreise so stark gestiegen sind. Das wird sich schrittweise auf alle übrigen Verbraucherpreise auswirken. Uns muss klar sein: Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die Gas-Krise sind wir ärmer geworden. Einige können das gut verkraften, andere nicht. Wenn etwa eine vierköpfige Familie im Winter 2000 bis 3000 Euro mehr für ihre Gasrechnung bezahlen muss, ist das für viele nicht mehr darstellbar, weil sie keine Rücklagen haben. Sie wird man entlasten müssen. Das ist auch deswegen vertretbar, weil ein Teil der hohen Energiepreise nur vorübergehend so hoch bleiben wird. Ich gehe davon aus, dass die Energiepreise in zwei Jahren wieder deutlich niedriger sein werden, weil wir das russische Gas dann durch andere Energiequellen ersetzt haben.

Was sollte in einem dritten Entlastungspaket enthalten sein?

Schnitzer Da wir in Deutschland kein System haben, mit dem wir zielgenau die Menschen mit geringen Einkommen und geringen Ersparnissen entlasten können, halte ich ein erneutes staatliches Pro-Kopf-Energiegeld für alle Erwerbstätigen von 500 Euro in diesem Herbst für die zweitbeste Lösung. Dabei könnte man auch Kinder berücksichtigen. Dieses Mal sollten aber auch Rentnerinnen und Rentner, Studierende und Transfer-Empfänger das Energiegeld bekommen. Da es versteuert werden muss, findet ein sozialer Ausgleich statt und der Staat erhält die ausgegebene Summe zu etwa 30 Prozent zurück. Zugleich sollte der Staat rasch ein digitales System aufbauen, in dem die Steuer-Identifikationsnummer jedes Bürgers mit seiner Kontonummer verknüpft ist. Der Staat kann so bei der nächsten Notlage zuverlässig alle Bürgerinnen und Bürger erreichen.

Ein Pro-Kopf-Energiegeld von 500 Euro für 80 Millionen Menschen würde den Staat 40 Milliarden Euro kosten. Wie finanziert er das?

Schnitzer Eher 20-25 Milliarden, weil wir ja nicht alle erreichen, man für Kinder vielleicht einen geringeren Betrag auszahlen wird und wie schon gesagt 30 Prozent über die Einkommensteuer wieder an den Staat zurückfließen. Aber zur Finanzierung: Da es sich um eine temporäre Hilfe für einen temporären Schock handelt, spricht einiges für eine Schuldenfinanzierung, um die Belastung durch den Schock besser über die Zeit zu verteilen. Das könnte erfordern, die Schuldenbremse auch 2023 wieder auszusetzen, mit der Begründung, dass die Gas-Knappheit unvorhergesehen war und eine nationale Notlage darstellt. Der Bund könnte überlegen, ähnlich wie beim Bundeswehr-Sondervermögen einen kreditfinanzierten Fonds für das Energiegeld einzurichten.

Reicht die Schuldenfinanzierung aus?

Schnitzer Vermutlich nicht. Eine weitere Möglichkeit wäre, darüber hinaus für eine begrenzte Zeit, zum Beispiel von zwei Jahren, einen neuen Solidaritätszuschlag zur Bewältigung der Energiekrise einzuführen. Dabei geht es nicht darum, den alten Soli wieder für alle einzuführen, den derzeit nur noch die obersten zehn Prozent der Einkommensbezieher bezahlen müssen. Sondern um einen neuen „Energie-Soli“, der als Prozentsatz auf die Einkommensteuer erhoben wird.

Die FDP liegt also falsch, wenn sie die Aussetzung der Schuldenbremse und Steuererhöhungen ablehnt?

Schnitzer Ich bin grundsätzlich zwar für die Schuldenbremse, aber mir fehlt in der aktuellen Situation die Fantasie, wie wir die Folgen des von Russland ausgelösten exogenen Gas-Schocks auf andere Weise staatlich abfedern können. Ich rechne damit, dass die Anwendung der Ausnahmeregel für die Schuldenbremse im Grundgesetz auch im Jahr 2023 unvermeidbar sein wird, die Frage ist nur, wer das zuerst laut ausspricht.

Sind Steuererhöhungen angesichts einer drohenden Rezession nicht Gift für die Wirtschaft?

Schnitzer Nein, das sehe ich nicht. Unternehmen wollen ja weiterhin Gewinne machen, trotz eines neuen Solis auf die Einkommensteuer, und werden wegen eines temporären Solis auch nicht gleich ins Ausland abwandern. Und abhängig Beschäftigte arbeiten auch nicht plötzlich weniger, nur weil begrenzt auf zwei Jahre ein neuer Soli erhoben würde.

Was sollte das Entlastungspaket neben dem Energiegeld noch enthalten?

Schnitzer Das Neun-Euro-Ticket hat drei positive Effekte gehabt: Es hat Menschen mit geringen Einkommen mehr geholfen, weil von ihnen ein größerer Teil den ÖPNV nutzt. Es hat also gerade die Ärmeren entlastet. Zudem wirkt es inflationsdämpfend. Wenn Ende des Jahres die Inflationsrate auf zehn Prozent steigen sollte, wie aktuell die Bundesbank prognostiziert, hätte das einen negativen psychologischen Effekt, den es zu vermeiden gilt. Nicht zuletzt kann das Ticket auch einen ökologischen Effekt haben, weil es zur Nutzung des ÖPNV motiviert. Es spricht also einiges dafür, das Neun-Euro-Ticket – vielleicht mit etwas höherem Preis – um einige Zeit zu verlängern.

Droht eine Rezession im Herbst?