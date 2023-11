Nach dem Verfassungsurteil zum Bundeshaushalt Wirtschaftsweisen-Chefin fordert Aussetzen der Schuldenbremse

Das Verfassungsgericht hatte am Mittwoch einen Teil der Finanzpolitik der Ampelkoalition für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Die Umwidmung von kreditfinanzierten 60 Milliarden Euro, die eigentlich zur Bekämpfung der Corona-Krise vorgesehen waren, in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) sei nicht mit den Regeln der Schuldenbremse im Grundgesetz vereinbar. Damit klafft in dem Fonds jetzt ein Loch von 60 Milliarden Euro. Viele Klimaschutz-Projekte und auch die Einführung eines Klimageldes für die Bürger stehen damit infrage.