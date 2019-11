Sachverständige der Regierung : „Wirtschaftsweise“ erwarten keine schwere Wirtschaftskrise

Berlin Die „Wirtschaftsweisen“ gehen von einer anhaltenden Konjunkturschwäche aus - sehen aber derzeit nicht die Gefahr einer „breiten und tiefergehenden Rezession“ in Deutschland.

Vor allem wegen einer schwächeren Weltwirtschaft mit Folgen für die exportstarke deutsche Industrie erwarten die fünf „Wirtschaftsweisen“ in diesem Jahr nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 0,5 Prozent - und von 0,9 Prozent im kommenden Jahr. Die Prognose liegt damit in etwa auf Höhe der Bundesregierung, die für 2020 mit einem Plus von 1,0 Prozent rechnet. Die schwache wirtschaftliche Dynamik werde sich voraussichtlich mindestens bis in das kommende Jahr ziehen, heißt es im Jahresgutachten des Sachverständigenrats.