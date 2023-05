Wirtschaftsweise Veronika Grimm „Die Haushalte mit dem Heizungsgesetz nicht überfordern“

Grimm Es drohen auch Anpassungen auf Kosten des Klimaschutzes: Denn nimmt man die Rentner von den Verpflichtungen aus, so wird das Gesetz zum zahnlosen Tiger. Gerade Rentnerinnen und Rentner leben weit überdurchschnittlich häufig in Wohneigentum und entscheiden selbst über das Heizsystem. Ihre Immobilien sind oft in einem schlechten energetischen Zustand. Ihre Wohnfläche pro Kopf und somit der zu beheizende Wohnraum ist groß.