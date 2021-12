Asien hat mit Handelspakt RCEP Fakten geschaffen : Wirtschaftsverband DIHK schlägt Alarm: EU droht Handelsabkommen zu verschlafen

Ein Containerschiff dockt am Hafen von Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong an und wird beladen: China ist bereits Exportweltmeister und baut seinen Vorsprung weiter aus. Foto: dpa/Li Ziheng

Exklusiv Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat der EU-Kommission eine zu zögerliche Haltung in der internationalen Handelspolitik vorgeworfen. Während die EU noch über neue Freihandelsabkommen nachdenke, seien in Asien mit dem neuen Handelspakt „Regional Comprehensive Economic Partnership“ (RCEP) rund um Exportweltmeister China längst Fakten geschaffen worden.

Das RCEP-Abkommen sei ein „klares Signal für mehr wirtschaftliche Integration in Asien“, sagte DIHK-Außenhandelschef Volker Treier unserer Redaktion. „In der Wachstumsregion werden für die Unternehmen Nägel mit Köpfen gemacht, während die EU mit Handelsabkommen hadert“, kritisierte Treier.

Der Handelspakt RCEP stehe für 28 Prozent des Welthandels, 30 Prozent der weltweiten Wertschöpfung und für eine Bevölkerung von über 2,2 Milliarden Menschen. Auch die deutsche Wirtschaft könne von RCEP profitieren: In den 15 Ländern seien über 5000 deutsche Unternehmen mit über 178 Milliarden Euro Investitionsvolumen aktiv. Die Wertschöpfungsketten deutscher Unternehmen seien damit eng mit der Wirtschaft in RCEP-Partnerländern verbunden, so Treier.

„Aus europäischer Sicht ist es jetzt umso wichtiger, den Anschluss nicht zu verlieren. Entscheidend ist dabei auch, dass die neue Bundesregierung rasch zum positiven Impulsgeber in der EU-Handelspolitik wird“, sagte der DIHK-Experte. „Handelsabkommen im Indopazifik – insbesondere mit den G20-Staaten Indonesien und Indien – können die Diversifizierung unserer Lieferketten sowie die Wettbewerbsfähigkeit gerade der kleinen und mittelständischen Unternehmen stärken. Schließlich hängt jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland am Export, in der Industrie sogar jeder zweite“, sagte Treier.

Der RECP-Handelspakt war Mitte November auf dem Asean-Gipfel unterzeichnet. worden. Das Abkommen zwischen China, Japan, den Asean-Staaten, Australien, Neuseeland und Südkorea gilt zunächst nur für die Staaten, die es bereits ratifiziert haben. Das sind die Asean-Staaten Brunei-Darussalam, Kambodscha, Laos, Singapur, Thailand und Vietnam sowie Australien, China, Japan und Neuseeland. Für die restlichen Vertragsstaaten Indonesien, Malaysia, Myanmar und die Philippinen sowie für Südkorea tritt es 60 Tage nach deren Ratifizierung in Kraft.

2019 hatte Deutschland Waren im Wert von 173 Milliarden Euro in die RCEP-Staaten exportiert – mehr als auf den gesamten amerikanischen Kontinent (166 Milliarden Euro). Nach der EU sind die RCEP-Staaten als Verbund der wichtigste Exportmarkt Deutschlands. Auf sie entfällt ein Exportanteil von 13 Prozent. Auch für Importe ist der neue asiatische Riese bedeutsam: 2019 hat Deutschland Waren im Wert von 191 Milliarden Euro aus den RCEP-Staaten importiert. Nach der EU ist die RCEP als Verbund der wichtigste Importmarkt Deutschlands. Über 17 Prozent aller deutschen Importe kommen aus den RCEP-Staaten.