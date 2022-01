Wirtschaftsminister Robert Habeck will umdenken : Die Neuerfindung der Wirtschaftspolitik

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag im Bundestag. Foto: dpa/Michael Kappeler

Analyse Wirtschaftsminister Robert Habeck hofft auf einen Aufschwung durch mehr Investitionen in den Klimaschutz, schwört die Deutschen im neuen Jahreswirtschaftsbericht zugleich aber auf Konsumverzicht ein. Quantitatives Wirtschaftswachstum solle nicht mehr das vorrangige Ziel der Wirtschaftspolitik sein. Ökonomen teilen die These vom Konsumverzicht, sehen im Wachstum aber auch künftig ein zentrales Mittel, um die Klimaziele zu erreichen.

Von Birgit Marschall

Robert Habeck weiß, dass er die Menschen mitnehmen muss auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Im Bundestag macht der neue Wirtschafts- und Klimaschutzminister am Donnerstag vor allem Mut. Der Noch-Grünen-Chef hebt die Chancen der Transformation hervor, dieses fundamentalen Umbaus aller wirtschaftlichen Prozesse, der nun bevorsteht. Der Klimaschutz sei „eine Herausforderung, die uns wachsen lassen kann“, sagt Habeck. Er rechne deswegen mit einem Aufschwung für Industrie und Handwerk. Durch erneuerbare Energien und Innovationen gebe es die Chance, „auch den ökonomischen Wohlstand noch einmal zu hebeln“ und Deutschland zudem unabhängiger von weltweit umkämpften fossilen Rohstoffen wie Öl und Gas zu machen.

Im Entwurf seines ersten Jahreswirtschaftsberichts, den Habeck dem Kabinett am 25. Januar vorlegen wird, zeigt sich der promovierte Philosoph allerdings nachdenklicher. Habeck gibt dem Bericht, der stets im Januar die Grundlinien der Wirtschaftspolitik zeichnen soll, einen neuen, grünen Anstrich: Das Wirtschaftswachstum, gemessen am Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP), sei „eine notwendige, aber längst noch keine hinreichende Voraussetzung für nachhaltigen Wohlstand, Beschäftigung, Teilhabe und soziale Sicherheit“, heißt es im Berichtsentwurf – ein Satz, den so wohl kein Amtsvorgänger, sei er von der Union, FDP oder SPD, hineingeschrieben hätte.

Erstmals will Habeck neben den BIP-Zuwachs „ergänzende Dimensionen des materiellen und immateriellen Wohlstands sowie generationenübergreifende Nachhaltigkeit“ stellen. Zum Indikatoren-Mix, der die Wirtschaftspolitik der Ampel-Regierung leiten soll, gehören für Habeck künftig drei Dutzend Faktoren – darunter vor allem umweltbezogene wie die Treibhausgas-Intensität des BIP, also das Verhältnis von CO 2 -Emissionen und Wirtschaftsleistung. Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, denen sich schon die alte Bundesregierung verpflichtet hatte, schwört der Vizekanzler die Deutschen auf Konsumverzicht ein: Künftig müsse ein größerer Teil der Wirtschaftsleistung in Klimaschutz-Investitionen fließen, was die Konsum-Möglichkeiten beschränken werde.

Beginnt damit nun – 50 Jahre nach den berühmten „Grenzen des Wachstums“ des Clubs of Rome – eine neue wachstumskritische Ära? Müssen wir auf Wachstum verzichten, wird der Wohlstand geringer? Oder lassen sich Wirtschaftswachstum, Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit versöhnen? Wegweisend zumindest ist Habecks Nachdenken darüber. Und der Minister ist ja nicht allein: Fragen nach Folgen, Sinn und Grenzen des Wachstums, nach Wohlstand in der Zukunft und Verbrauch der Natur bewegen die Menschen heute sogar mehr als vor 50 Jahren, als der Planet noch in einem besseren Zustand gewesen ist. Die Jugendbewegung Friday´s for Future macht es sichtbar.

Die Ampel will das Leitbild einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft prägen, Habeck hatte sich immer schon für die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie stark gemacht. Auf BIP-Zuwachs will also auch der neue Wirtschaftsminister nicht verzichten, doch fest steht: Das quantitative Wirtschaftswachstum soll in der Hierarchie der wirtschaftspolitischen Ziele nicht mehr ganz oben stehen. Künftig solle die Qualität der Entwicklung stärker im Fokus stehen, heißt es in Habecks Entwurf.

Fragt man etablierte Ökonomen, kommt von ihnen überraschend wenig Widerspruch. „Es ist ein grundlegendes Missverständnis zu meinen, Ökonomen zielten immer nur auf ein höheres Wirtschaftswachstum. Wir verstehen Wachstum nur als ein Mittel zum Zweck, als Mittel, um die Bedürfnisse der Menschen nach Konsum, Gesundheit, Wohnen, Freizeit zu befriedigen“, sagt Oliver Holtemöller, der Vize-Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). „Wenn die Menschen jetzt Ziele wie Klimaschutz und weniger natürlichen Ressourcenverbrauch als vorrangig definieren, dann müssen wir unsere Art des Wirtschaftens und auch das Wachstum stärker danach ausrichten. Das bedeutet weniger Konsum, mehr Investitionen. Hier hat Habeck Recht.“

Auch Stefan Kooths, Vize-Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), möchte Vorurteile abbauen. „Aus ökonomischer Sicht ist Wachstum kein Fetisch, sondern die Voraussetzung dafür, dass es uns in vielerlei Hinsicht besser geht: Neben vielen materiellen Annehmlichkeiten steigt unsere Lebenserwartung, wir haben eine bessere Gesundheitsversorgung, mehr Bildung, mehr Mobilitäts- und Kommunikationsmöglichkeiten, wir können uns höhere Arbeits-, Umwelt- und Klimaschutzstandards leisten, und, und, und“, stellt Kooths klar. „Die Wirtschaftspolitik muss künftig darauf ausgerichtet sein, das Wirtschaften unter den Bedingungen der CO 2 -Reduktion so zu gestalten, dass auch weiterhin Wachstum möglich ist.“ In der Übergangsphase hin zum klimaneutralen Wirtschaften müssten die Menschen auf Konsum verzichten. „Sollte der Wirtschaftsminister aber bewusst darüber hinausgehen wollen und das Ende des Wirtschaftswachstums ausrufen, würde mir das große Sorge bereiten. Das Klima schützt man nicht dadurch, dass man die Quellen des Wachstums abwürgt.“