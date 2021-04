„Wirtschaftsgipfel“ bei Altmaier am Donnerstag : „Einen weiteren Hinhalte-Gipfel braucht es nicht“

Mitte Februar hatte sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) das letzte Mal mit Vertretern von rund 40 Wirtschaftsvertretern zusammengeschaltet. Foto: dpa/Andreas Mertens

Berlin Vor einer Gesprächsrunde von Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit mehr als 40 Wirtschaftsverbänden an diesem Donnerstag liegen die Nerven in vielen Branchen blank: Dauer-Lockdown und der schleppende Impf-Fortschritt lassen viele Unternehmer verzweifeln. Und nun droht die Regierung den krisengeplagten Betrieben auch noch mit einer gesetzlichen Testpflicht.

Von Birgit Marschall

Berlin Vor einem virtuellen „Wirtschaftsgipfel“ von mehr als 40 Branchenverbänden mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an diesem Donnerstag ist die Stimmung in der Wirtschaft auf einem neuen Tiefpunkt angelangt: Der in vielen Branchen seit über fünf Monaten andauernde Lockdown, der schleppende Impf-Fortschritt, die bürokratischen Hürden bei den staatlichen Hilfsprogrammen und die uneinheitlichen Corona-Regeln in den Bundesländern lassen viele Unternehmer verzweifeln, wie aus den Verbänden zu hören ist. Hinzu kommt nun, dass die Bundesregierung eine gesetzliche Schnelltest-Pflicht für Beschäftigte in Betrieben angedroht hat, die aus Sicht der Wirtschaft vor allem kleinere und mittlere Unternehmen überfordern würde.

Altmaier hat für die Online-Konferenz keine ausdifferenzierte Tagesordnung vorgegeben, sondern möchte sich die Sorgen der Wirtschaftsvertreter in zwei Gesprächsrunden am Vormittag und am Nachmittag zunächst anhören. Zuletzt hatte der Minister Mitte Februar zu diesem Format eingeladen. Erwartungen, die Altmaier selbst geweckt hatte, waren danach enttäuscht worden: Die Positionen der Wirtschaft spielten bei den anschließenden Bund-Länder-Beschlüssen über die Verlängerung des Lockdowns kaum eine Rolle. Auch dieses Mal dürfte der „Wirtschaftsgipfel“ kaum Einfluss auf das haben, was Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten bei ihrer nächsten Bund-Länder-Konferenz am 12. April beschließen wollen. Immerhin hat die Bundesregierung die Corona-Hilfen für die Unternehmen unmittelbar vor Ostern noch einmal verbessert und um einen Eigenkapitalzuschuss ergänzt.

„Einen weiteren Hinhalte-Gipfel braucht es nicht. Wir Familienunternehmer haben keine Zeit mehr für Besänftigungsversuche und Beschäftigungstherapien“, sagte Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbandes „Die Familienunternehmer“ im Vorfeld der Gespräche. „Die Politik immer weiterer Lockdown-Kaskaden droht fortgesetzt zu werden, bei einer weiterhin schwächelnden Logistik-Performance von Bund und Ländern in Sachen Testen und Impfen. Diese Art Lockdown-Politik kostet Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze und unternehmerische Existenzen und den Steuerzahlern kostet sie Milliarden“, kritisierte Eben-Worlée. „Deshalb sollte sich der Wirtschaftsminister für test- und impfbasierte Lockerungen statt für weitere Lockdowns stark machen“, forderte er.

Auch im Branchenverband Dehoga des Gastgewerbes liegen die Nerven blank. „Ende April sind wir sechs Monate geschlossen, es ist einfach nur bitter, dass wir auch noch heute ohne Öffnungsperspektive da stehen. Am Montag, 12. April, müssen die notwendigen Maßnahmen getroffen werden, die eine Öffnung der Hotels und Restaurants im Laufe des Mai ermöglichen. So geht es auf jeden Fall nicht weiter“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Branchenverbandes Dehoga, Ingrid Hartges. „Wir benötigen keine neuen Begriffe, sondern effiziente, klare wie nachvollziehbare Regeln, die konsequent zur Anwendung kommen“, sagte Hartges mit Blick auf den von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vorgeschlagenen harten „Brücken-Lockdown“ im April.

Die Spitzenverbände hatten am Dienstag einen „Sachstandsbericht“ über die Umsetzung der freiwilligen Selbstverpflichtung zum Testen in Betrieben vorgelegt. Demnach würden bereits 80 bis 90 Prozent aller Unternehmen ihre anwesenden Mitarbeiter testen oder bereiteten Teststrategien vor. Dem hatte das gewerkschaftseigene Forschungsinstitut WSI widersprochen: Nach nicht repräsentativen Daten, die dem WSI vorlagen, stünden Tests in den Betrieben bisher erst für ein knappes Viertel der Beschäftigten bereit. Der Autoindustrie-Verband VDA berichtete am Mittwoch, die Autohersteller und –zulieferer würden bereits 75 Prozent ihrer Mitarbeiter testen. Arbeits- und Wirtschaftsministerium bereiten nun für die Ministerpräsidentenkonferenz mit Merkel am Montag eine eigene Evaluation vor. Die Kanzlerin will am 14. April im Kabinett über die gesetzliche Testpflicht in Betrieben entscheiden.

Sie ist den Verbänden auch deshalb ein Dorn im Auge, weil die Regierung bisher nicht die Absicht hat, die Kosten für die Tests zu übernehmen. Nach Berechnungen der Verbände würden knapp 38 Millionen Schnelltests pro Woche benötigt, wenn alle in Präsenz Beschäftigten das Angebot zwei Mal wöchentlich annehmen würden. Dafür fielen Zusatzkosten von wöchentlich mindestens 340 Millionen Euro an. Bei professionellen Antigen-Tests mit geschultem Personal lägen die Zusatzkosten bei 750 Millionen Euro. Auf einzelne Betriebe kämen schnell Zusatzkosten in wöchentlich sechsstelliger Höhe zu. Die Verbände wollen Altmaier daher auffordern, in der Regierung die Kostenübernahme durchzusetzen. Zudem fordern sie, den Mitarbeitern verbindliche Bescheinigungen über Negativtests ausgeben zu können. „Wenn der Mitarbeiter weiß, dass er mit dem Negativtest in der Firma nach Arbeitsende in den Handel oder die Außengastronomie gehen kann, erhöht dies sicherlich die Bereitschaft an den freiwilligen Tests in den Firmen teilzunehmen“, sagte Dehoga-Geschäftsführerin Hartges.

Thema bei Altmaier werden erneut auch die Wirtschaftshilfen sein. Die Verbände fordern weiterhin einen Unternehmerlohn als Bestandteil der Zuschüsse. Bisher können Betriebe Hilfen nur für laufende Kosten beantragen, nicht aber für den eigenen Lebensunterhalt. Im Gespräch ist zudem, die Überbrückungshilfe III und die Neustarthilfe des Bundes bis Ende des Jahres zu verlängern, weil die Krise länger andauert als erwartet. Bisher sind die Hilfen bis Mitte des Jahres befristet.