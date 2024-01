Verbände beziehen Position gegen Rechts Wirtschaft warnt eindringlich vor Rechtsextremismus und AfD-Wahlsiegen

Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, forderte alle deutschen Unternehmen auf, sich klarer gegen Rechtsextremismus zu stellen. „Wir alle – und damit meine ich explizit auch die Wirtschaft – müssen für unsere Werte, für unsere Demokratie einstehen und Verantwortung übernehmen. Wir müssen Haltung zeigen“, sagte Müller unserer Redaktion. „Populisten versuchen gerade in Zeiten großer Veränderungen, die Unsicherheit und Zukunftsangst von Menschen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Diese Populisten, teilweise Extremisten, verlieren in erschreckender Art und Weise ihre Hemmungen und werden immer menschen- und demokratiefeindlicher. Wir müssen und werden dem entgegentreten. Hass, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit haben in unserer Gesellschaft keinen Platz“, betonte Müller. Sie forderte die Politik auf, Wähler der AfD zurückzugewinnen. „Was es jetzt braucht, ist eine Politik, die Sicherheit ausstrahlt, die den Bürgerinnen und Bürgern in diesen schwierigen Zeiten das berechtigte Gefühl gibt, einen klaren Plan, ein Zielbild zu haben und dabei die Sorgen und Ängste der Menschen ernst nimmt“, sagte Müller.