Vorschlag von Bundesgesundheitsministerium und RKI : Diskussion um Verkürzung der Corona-Quarantäne: Kassenärzte dafür, Patientenschützer dagegen

Berlin Corona-Lockerungen bei den Quarantäneregeln rücken näher. Damit sollen auch massenhafte Personalausfälle bei hohen Infektionszahlen vermieden werden. Das Bundesgesundheitsministerium und das Robert Koch-Institut haben einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Vor dem jetzt teilweise scharf gewarnt wird.

Nach dem vom Ministerium an die Länder geschickten Vorschlag sollen die Absonderungen generell verkürzt werden. Sie dauern bisher in der Regel zehn Tage und können mit einem negativen Test nach sieben Tagen beendet werden. Eine formelle Anordnung des Gesundheitsamtes, die häufig jetzt schon nicht mehr erfolgt, soll künftig entfallen.

Das sind die konkreten Vorschläge des Bundesgesundheitsministeriums und des RKI

Für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und der Pflege soll demnach ebenfalls die Fünf-Tage-Regel gelten. Für das Beenden einer Isolierung wegen einer Infektion sieht der Vorschlag vor, dass man zuvor 48 Stunden ohne Symptome sein muss. Zudem soll man einen negativen Test vorlegen müssen, der frühestens am fünften Tag abgenommen werden kann.

Maskenpflicht im ÖPNV und in bestimmten Einrichtungen

Nach dem geänderten Infektionsschutzgesetz sind den Ländern ab diesem Sonntag (3. April) nur noch wenige allgemeine Schutzvorgaben etwa zu Masken in Kliniken, Pflegeheimen, Bussen und Bahnen sowie Tests beispielsweise in Schulen möglich.

Weitergehende Auflagen auch mit Maskenpflichten etwa in Geschäften oder Schulen können sie in regionalen Hotspots verhängen, wenn das Landesparlament für diese eine drohende kritische Corona-Lage feststellt. Von den 16 Ländern machen davon aber vorerst nur Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg Gebrauch. In Berlin sind bereits am Donnerstag (31. März) die meisten Corona-Beschränkungen ausgelaufen.