Nach Stiko-Empfehlung : Wirbel um Zweitimpfung – so geht es mit Astrazeneca weiter

Wirbel um Zweitimpfung – so geht es mit Astrazeneca weiter

Berlin/Düsseldorf Ab sofort sollen Bürger, die als erste Dosis das britische Vakzin erhalten haben, als zweites Biontech oder Moderna bekommen. Das sorgte für Überraschung.

Die Länder haben entschieden, die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) sofort umzusetzen. Die Stiko hatte am Donnerstag empfohlen, dass nach einer ersten Dosis Astrazeneca als zweite Dosis ein mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) gegeben werden soll. Eine derartige Kombination sei nach wissenschaftlichen Erkenntnissen „besonders wirksam“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach Beratungen mit den Länderministern. Sie biete einen „sehr, sehr hohen Impfschutz“. Die Kreuzimpfung sei prinzipiell ab sofort möglich – je nach Verfügbarkeit der Impfstoffe. Das wirft viele Fragen auf.

Was sollen Patienten tun, die in den nächsten Tagen beim Hausarzt einen Zweitimpfungs-Termin mit Astrazeneca haben?

Die KV Westfalen-Lippe rät, dass Betroffene sich mit ihrem Arzt in Verbindung setzen sollen. Mit der Praxis könne geklärt werden, ob ein mRNA-Impfstoff eingesetzt werden soll, ob in der kommenden Woche bereits genügend Impfstoff in der Praxis ist, oder ob eine Terminverschiebung ratsam ist.