Windgipfel und Wirtschaftsminister einig über Engpässe Habeck will Windräder-Ausbau beschleunigen

Berlin · Deutschland kommt beim Ausbau der Windräder an Land voran, aber es braucht noch viel mehr Tempo, um Atom- und Kohlestrom zu ersetzen. Energieminister Robert Habeck (Grüne) soll den Genehmigungsbehörden in den Bundesländern einen klaren Leitfaden an die Hand geben, so das Ergebnis des zweiten „Windgipfels“.

23.05.2023, 16:35 Uhr

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach dem „Windgipfel“ mit Branchenvertretern in Berlin. Foto: dpa/Britta Pedersen

Von Birgit Marschall