Wahlsieg von Wilders Ein Albtraum für Europa

Die Vizepräsidentin des Europaparlamentes und designierte SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley analysiert, dass die Zustimmung zu Wilders erst in den letzten Wochen so stark geworden sei, die Kampagne also eine größere Rolle gespielt habe als langfristige Einstellungen. Wilders‘ Kampagne habe auf „Niederländer zuerst“ und gegen Migration gezielt. „Die letzten neoliberalen Jahre unter Mark Rutte haben den Egoismus in den einst so sozialen Niederlanden zur Maxime gemacht“, kritisiert Barley und folgert daraus, dass die Parolen von Wilders dadurch „auf fruchtbaren Boden“ gefallen seien. Es sei in den Kommentierungen auch deutlich geworden, dass die Normalisierung von Rechtsnationalisten in Europa eine Rolle gespielt habe. Wilders Partei sei ja nicht schlimmer als solche, die in Schweden, Finnland und Italien an der Macht seien, habe es geheißen. „Daraus sollten wir lernen: Politik, die von Hass und Ausgrenzung befeuert wird, dürfen wir niemals normalisieren“, bekräftigt Barley.