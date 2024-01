Extremismus Wieder Demos gegen rechts - 30.000 in Düsseldorf erwartet

Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie gehen am Wochenende in zahlreichen Orten weiter. So gibt es heute (12.00 Uhr) eine Demonstration in Düsseldorf, die sich gegen die AfD wendet und zu der 30.000 Teilnehmer erwartet werden. Größere Veranstaltungen sind unter anderem auch in Aachen, Mannheim und Marburg geplant. In Osnabrück will Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit auf die Straße gehen - in Wittenberg Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Auch am Sonntag gibt es Demonstrationen, etwa in Hamburg.