Hohes Bedrohungspotenzial : Wie sicher ist die Wahl wirklich vor Manipulationen?

Berlin Noch sind die Verantwortlichen für die Bundestagswahlen erkennbar nicht nervös. Es gibt zwar eine Vielzahl von Attacken, nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden liegt das jedoch im gewöhnlichen Rahmen. Doch das Potenzial der Gefahren ist hoch.

Ein Versprecher lässt die Absicht des Bundesinnenministers deutlich werden. Er und die Chefs der beteiligten Behörden seien zu strikter Neutralität verpflichtet, will er sagen. Doch im ersten Anlauf spricht er von „strikter Normalität“. Damit ist klar: 74 Tage vor der Wahl wollen der Minister und die Chefs von Verfassungsschutz und Cyber-Abwehr-Behörde mit dem Bundeswahlleiter unbedingt den Eindruck erwecken, dass alles normal laufe, kein Grund zur Besorgnis bestehe.

Doch die Ausgangslage ist dieses Mal anders. Sowohl im amerikanischen wie im französischen Wahlkampf sind Politiker Opfer von Cyber-Attacken geworden, wurden die dabei erbeuteten Informationen dann benutzt, um mit gefälschten „Dokumenten“ den Wahlausgang zu beeinflussen. Und auch in Deutschland beobachtet der Verfassungsschutz seit Februar mehr als 300 solcher Phishing-Angriffe auf Politiker, deren Konten auf diese Weise geentert werden sollen. Rund 70 Abgeordnete aus Landtagen und dem Bundestag sollen von einer Gruppe namens „Ghostwriter“ derartigen Ausspähversuchen ausgesetzt gewesen sein. In Polen wurden ähnliche Versuche ebenfalls registriert und dem russischen Geheimdienst zugerechnet.

Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang berichtete vor der Hauptstadtpresse von diesen Vorgängen und bestätigte, dass es auch bei den zurückliegende Wahlen schon Aktivitäten fremder Staaten gegeben habe mit dem Versuch, Einfluss auf das Ergebnis zu nehmen. Auch die aktuelle Sicherheitslage könne die Wahlen am 26. September beeinflussen, wenn sich im Wahlkampf aus Potenzialen reale Gefahren entwickeln. Dazu gehört laut Haldenwang ein steigende Zahl gewaltbereite Extremisten - 13.300 auf der rechten und 9.600 auf der linken Seite, die auch zu Tötungsdelikten bereit seien. Zudem gebe es auch beim islamistischen Terrorismus „genügend“ Personen, die jederzeit einen Anschlag verüben könnten.

Es seien im weiteren Verlauf des Wahlkampfes „vermehrte Straftaten zu erwarten“, sagte Haldenwang. Diese kämen in Sachbeschädigungen von Wahlplakaten und Wahlständen und in Angriffen auf Kandidaten zum Ausdruck. Für Linksextremisten seien alle Personen in Verbindung mit der AfD „Erste-Klasse-Gegner“. Es müsse ein gegenseitiges Hochschaukeln von Links- und Rechtsextremisten verhindert werden. Durch das Wirken der Corona-Leugner habe sich der Spielraum für Desinformationen auch in Bezug auf die Bundestagswahl vergrößert. Deshalb appellilerte Haldenwang an die Bürger, sich aus unterschiedlichen Quellen zu informieren.

Seehofer plädierte dafür, den Einfluss ausländischer Nachrichtendienste, etwa aus Russland und China, auf die Bundestagswahl nicht zu überschätzen, auch aus dem Inland heraus gebe es genügend Fakenews. Namentlich nannte er die Beiträge von Russia Today. Diese sehe er nicht als hybride Bedrohung, sondern als „Propaganda“, die jeder durchschauen könne. Haldenwang verwies auf das Zusammenwirken der Sicherheitsbehörden bei der Abwehr von Gefahren für die Wahl. Diese arbeiteten als „Team“ zusammen, das vermutlich besser abschneide als die Fußball-Nationalmannschaft.

Bundeswahlleiter Georg Thiel versicherte, dass trotz möglicher Störungen in einzelnen Bereichen das „Gesamtsystem Bundestagswahl“ sehr stabil arbeite. Schon bei den Vorbereitungen habe sich seine Behörde zusammen mit den Verantwortlichen in Ländern, Kreisen und Gemeinden auf die Herausforderungen der Pandemie eingestellt, etwa nach größeren Wahllokalen gesucht und die Kapazitäten zur Auszählung der Briefwahlen erhöht. Es liefen „Penetrationstest“, um Angriffe zu simulieren und mögliche Einfallsmöglichkeiten herauszufinden.

So sehr im Einzelnen auch noch nachgebessert werde, eine Woche vor der Wahl würden alle Systeme „eingefroren“ und keinerlei Veränderungen mehr vorgenommen, erläuterte der Bundeswahlleiter. Am Wahltag selbst würden die Ergebnisse nicht per Internet, sondern über ein eigenes Netz verschlüsselt übertragen. Der Wahlakt selbst sei „old school“. Es gebe - anders als in den USA - keine Wahlautomaten, und am Ende werde jede Stimme mit der Hand ausgezählt. Es seien insgesamt 650.000 bis 700.000 Helferinnen und Helfer im Einsatz.