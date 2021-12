Wie schlug sich Scholz beim Gipfel? : Bannerträger und Bretterbohrer

Faustgruß am Ende der gemeinsamen Gipfel-Pressekonferenz: Emmanuel Macron und Olaf Scholz Freitag früh in Brüssel. Foto: dpa/John Thys

Meinung Die Messlatte lag hoch für den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz beim ersten EU-Gipfel nach 16 Jahren Krisenjongleurin Angela Merkel. Die EU erlebte keine neue Lichtgestalt. Aber im Schatten blieb Scholz nicht. Ihm gelang sogar eine kleine richtungweisende Überraschung.

Das war schon mal ein gelungener optischer Coup: Als der erste EU-Gipfel für Olaf Scholz vorbei war, trat er nicht etwa alleine in den ersten Minuten des neuen Tages vor die Presse, sondern hatte niemand geringeren als Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron mitgebracht. Ganz gleich, was die beiden nun inhaltlich über einen sehr zähen und wenig ergiebigen Gipfel berichten würden, dieses Bild sagte bereits mehr als tausend Worte: Der deutsch-französische Motor, ohne den in der EU nichts vorankommt, ist angesprungen.