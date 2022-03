Folgen des russischen Krieges : Wie die Ampel auf die explodierenden Energiepreise reagiert

Der russische Krieg in der Ukraine heizt die Energiepreissteigerungen weiter an. Foto: dpa/Marijan Murat

Analyse Berlin Das russische Kriegstreiben in der Ukraine treibt hierzulande die Energiepreise in schwindelerregende Höhen. In der Ampel-Koalition herrscht bisher Uneinigkeit darüber, ob es neue Entlastungen braucht. Die Opposition prescht vor. Einig ist man sich allerdings, dass das Thema soziale Sprengkraft hat.