Russland will Krieg „systematisch“ fortsetzen : Wie der Westen auf Putins Rede reagiert

Russlands Präsident Wladimir Putin bei seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstag in Moskau. Foto: AP/Sergei Savostyanov

Brüssel In seiner Rede zur Lage der Nation hat Russlands Präsident dem Westen die Verantwortung für den Krieg seines Landes gegen die Ukraine zugeschrieben. Zugleich setzte er den letzten verbliebenen Rüstungskontrollvertrag mit den USA aus. Brüssel reagierte mit einem besonderen Signal.

Es ist der 363. Kriegstag, an dem in Moskau Russlands Präsident Wladimir Putin beteuert, „keinen Krieg gegen das Volk der Ukraine“ zu führen und in seiner Rede zur Lage der Nation die sozialen Wohltaten seiner Regierung auch den Menschen in den annektierten Gebieten zukommen lassen will. Es ist derselbe Tag, an dem Putins Luftwaffe Wohnhäuser im annektierten Cherson bombardiert, nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen tötet. Eingebettet sind die tödlichen Widersprüche von Worten und Taten in eine Kette von Anschuldigungen Putins gegen „den Westen“, der sich entschlossen habe, „die historischen Gebiete, die man heute Ukraine nennt, unserem Land wegzunehmen“.

Auch nach einem Jahr hält Putin in seiner eindreiviertel Stunde langen Rede daran fest, alles getan zu haben, das Problem „friedlich“ zu lösen. Doch der Westen habe die Verantwortung für so viele Opfer, weil er mit dem Regime in Kiew Angriffe auf Russland vorbereitet habe. Die westlichen Eliten hätten den Krieg begonnen und sie wollten einen globalen Konflikt, um Russland zu „erledigen“. Es gehe bei diesem Krieg „um die Existenz unseres Landes“. Dem Westen gehe es um „uneingeschränkte Herrschaft“.

Info Staatsmedien im Internet zeitweise nicht erreichbar Die Internetseiten russischer Staatsmedien sind während der Live-Überragung der Rede von Präsident Wladimir Putin zusammengebrochen. Reuters-Journalisten an mehreren Standorten konnten während der Rede zeitweise nicht auf die Website der Staatlichen Fernseh- und Rundfunkgesellschaft (VGTRK) und die Live-Streaming-Plattform Smotrim zugreifen. In einer Meldung auf der VGTRK-Website hieß es, dass „technische Arbeiten durchgeführt werden“, während die Smotrim-Website nicht geladen werden konnte. Der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti zufolge war der Ausfall das Ergebnis eines sogenannten DDoS-Angriffs (Distributed Denial of Service), bei dem eine Website binnen kurzer Zeit mit Anfragen überflutet wird, so dass sie wegen Überlastung zusammenbricht. (rtr)

Wenig später macht in Brüssel Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg klar, dass es niemanden gebe, der Russland angreife, dass Russland der alleinige Aggressor sei. Nichts deute auf eine Verständigungsbereitschaft Moskaus hin. Im Gegenteil bereite Putin mehr Krieg mit mehr Streitkräften und mehr Waffen vor. Der Beteuerung Putins, die Offensive „sorgfältig und systematisch“ fortzusetzen, um „Schritt um Schritt die Ziele zu erreichen“, stellt der Westen ein besonderes Signal entgegen: Ein Treffen des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borell und dem Nato-Generalsekretär im Hauptquartier des Nordatlantik-Bündnisses.

Es soll nicht bei diesem einmaligen trilateralen Format bleiben. Hier wollen sich die Ukraine, die EU und die Nato besser abstimmen über die notwendigen Beschaffungen für die Verteidigung gegen Russland. Borrell berichtet, nach dem Treffen der Außenminister am Vortag einen Brief an die Verteidigungsminister der EU geschickt zu haben mit der Bitte, eine Million Artillerie-Geschosse aus ihren Vorräten zur Verfügung zu stellen. Alle drei betonen, dass das Hochfahren der Munitionsproduktion in der EU viel zu lange dauere. Borrell betont, dass die nächsten Wochen, nicht die nächsten Monate entscheidend seien.

Das Dreier-Treffen ist eine Art Bindeglied zwischen dem Überraschungsbesuch von US-Präsident Joe Biden am Montag in Kiew und seiner zentralen Rede am Dienstag in Warschau. Schon im Vorfeld versucht das Weiße Haus, den Charakter eines Fernduells zwischen Putin und Biden an diesem Dienstag abzuschwächen. Dennoch wachsen bis zum frühen Abend die Erwartungen, wie die USA auf Putin reagieren.

Sie tun es zunächst mit großer Besorgnis, nachdem Putin ankündigt, den letzten noch bestehenden Rüstungskontrollvertrag über die strategischen Atomwaffen auszusetzen. Er verweist darauf, dass die USA der Ukraine geholfen hätten, russische Flughäfen anzugreifen; nun verlangten die USA Kontrollen von Russlands atomarer Infrastruktur. Das sei unter den Bedingungen der aktuellen Konfrontation „blanker Unsinn“. Stoltenberg ruft in Brüssel Putin dazu auf, diese Entscheidung zu überdenken.

Zugleich sorgen sich Kuleba und Stoltenberg darum, dass China planen könne, Russland militärisch zu unterstützen. Borrell ist hier vorsichtiger und berichtet, seit gemeinsamen Zeiten als Außenminister ihrer Länder einen guten Kontakt zu dem chinesischen Spitzenvertreter Wang Yi zu pflegen. Dieser habe ihm am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz versichert, kein Land mit Waffen zu beliefern, das sich in einem Krieg mit einem anderen befinde. Bei dieser Linie werde Peking bleiben.