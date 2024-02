Zwei Jahre Krieg, zwei Jahre Waffenhilfe Auf lange Sicht läuft die Zeit gegen Putin

Die Schatten der Nachkriegsjahrzehnte, in denen sich Europa unter dem amerikanischen Schutz selbst nicht all zu sehr anzustrengen brauchte, schienen auch Russlands Angriffskrieg auf Europa abzudecken. Das jähe Erwachen folgte im Dezember, als der Militärnachschub aus Washington jäh versiegte, weil es eine republikanische Mehrheit unter Einfluss von Donald Trump so wollte. In Washington mochte Bundeskanzler Olaf Scholz nicht länger drumherumreden: „Für die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein wird, das eigene Land zu verteidigen, ist die Unterstützung aus den Vereinigten Staaten unverzichtbar.“