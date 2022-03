Drei-Gipfel-Treffen in Brüssel : Westen befürchtet weitere Kriegseskalation

Justin Trudeau, Joe Biden, Olaf Scholz Boris Johnson und Emmanuel Macron beim „Familienfoto“ des Treffens der G7-Staaten. Foto: dpa/Michael Kappeler

Brüssel Sowohl bei der Nato als auch bei den G7 und der EU nahmen die Staats- und Regierungschefs bei ihren Sonder-Gipfeln in Brüssel den ukrainischen Präsidenten per Videoschalte in ihre Mitte. Sie wollten damit ein besonderes Signal an Moskau senden, den Krieg umgehend zu beenden.

Von Gregor Mayntz

Einen Monat nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine richten sich Nato, G7 und EU auf eine Eskalation des Krieges mit Auswirkungen auf ihr eigenes Gebiet ein. In drei Gipfeltreffen unterstrichen die Staats- und Regierungschefs der militärischen, wirtschaftlichen und politischen Bündnisse ihre Besorgnis vor einem Einsatz chemischer, bakteriologischer, radiologischer und nuklearer Waffen und beschlossen, den Schutz der Ukraine vor diesen Gefahren zu verstärken und sie in Abwehr und Dekontamination zu trainieren. Gleichzeitig versicherte die Nato ihre eigene Verantwortung dafür, eine Ausweitung des Krieges über die Ukraine hinaus zu verhindern.

Deshalb bleibt es nach den Worten von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg dabei, dass kein Nato-Soldat ukrainischen Boden betritt. Eine solche Stationierung würde unweigerlich zu einer direkten Konfrontation von Nato und Russland führen und noch mehr Leid und Zerstörung bewirken. Zugleich habe das Bündnis beschlossen, durch ihre Mitgliedsländer die Ukraine militärisch, finanziell und humanitär zu unterstützen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war per Videoschalte bei jedem der drei Gipfeltreffen präsent. Er erbat von den Nato-Staaten jeweils ein Prozent ihrer Jets und Abwehrwaffen, um die Ukraine verteidigen zu können.

Stoltenberg berichtete, dass die Alliierten Tausende weitere Waffen auf den Weg bringen würden, damit die Ukraine feindliche Flugzeuge abschießen und feindliche Panzer stoppen könne. Auf Initiative von US-Präsident Joe Biden konnte die Nato Stoltenberg bewegen, ein Jahr länger im Amt zu bleiben. Er wollte eigentlich im September nach Ablauf seiner regulären Amtszeit an die Spitze der norwegischen Notenbank wechseln, sagte diesen Anschlussjob angesichts der „größten Bedrohung in Jahrzehnten“ jedoch wieder ab. Beim anschließenden EU-Gipfel ging es ebenfalls um eine Personalie: die Verlängerung der Amtszeit für EU-Ratspräsident Charles Michel um weitere zweieinhalb Jahre.

Für den deutschen Bundeskanzler begann der Gipfeltag mit deutlicher Verspätung. Sowohl bei der Begrüßung als auch beim Gruppenfoto und dem Auftakt des Nato-Gipfels fehlte er, weil er wegen der bis zum Morgen dauernden Sitzung des Koalitionsausschusses nicht rechtzeitig losgeflogen war. Nach schlafloser Nacht begrüßte er im Nato-Hauptquartier am frühen Nachmittag als Gastgeber die Teilnehmer des G-7-Gipfels, bevor am späten Nachmittag der reguläre zweitägige EU-Gipfel begann. Per Twitter holte er die sonst üblichen Eingangsstatements nach. Die drei Gipfel zeugten vom Ernst der Lage durch den „schreckliche Angriffskrieg“, Dass er sich mit seinen Partnern aus Nato, G7 und EU in Brüssel treffe, „zeigt aber auch unsere große Einigkeit und Entschlossenheit“, unterstrich Scholz.

Auf den russischen Angriffskrieg reagierte das transatlantische Bündnis bereits vor Wochen mit einer erhöhten Alarmbereitschaft für über hundert Kampfjets, zahlreiche Kriegsschiffe, 40.000 Nato-Soldaten in den östlichen Bündnisgebieten und die Unterstützung durch 100.000 US-Soldaten in Europa. Nun soll kurzfristig die Zahl der Kampfgruppen mit jeweils rund tausend gefechtsbereiten Soldaten von vier auf acht verdoppelt werden. Hinzu kommen Battlegroups in Bulgarien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei, so dass sich nach den Worten von Stoltenberg die verstärkte Nato-Abschreckung dann von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckt.

Langfristig will das Bündnis noch mehr Truppen, Raketenabwehrsysteme, Flugzeuge und Schiffe in den östlichen Mitgliedsländern stationieren und dafür beim Nato-Gipfel Ende Juni in Madrid ein neues strategisches Konzept beschließen. Vorarbeiten sollen im April die Nato-Außenminister leisten. Sie sollen auch die Details klären, wie Nato, G7 und EU die finanzielle und humanitäre Hilfe für die Ukraine deutlich ausweiten.

Die wachsende Besorgnis der westlichen Bündnisse vor dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen hat nach den Worten von Stoltenberg damit zu tun, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Ukraine wiederholt beschuldige, derartige Waffen verwenden zu wollen. Das könne ein Vorwand sein, um selbst diese Eskalation herbeizuführen, erläuterte Stoltenberg und verwies darauf, dass Russland schon in der Vergangenheit mit Gift gegen Gegner vorgegangen sei. Dann bestehe die große Gefahr, dass auch die Bevölkerung in Nato-Mitgliedsstaaten von den Auswirkungen direkt betroffen werde. Teilnehmer verwiesen auf die Gefahr, verheerende Auswirkungen bereits ohne chemische Kampfstoffe durch das Bombardieren von Chemiefirmen hervorzurufen.

Ausdruck fand diese Besorgnis in der Entscheidung der Nato, die Bündnisfähigkeiten zur Abwehr von chemischen, biologischen und atomaren Bedrohungen in Europa zu aktivieren. Deshalb werden die multinationalen Verbände an der Ostflanke mit ABC-Komponenten verstärkt. Diese bilden Schutz vor Verseuchungen, können Kampfstoffe analysieren und entschärfen.