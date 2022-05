Europa : Westbalkan-Besuch - Serben und Kosovaren wollen reden

Berlin Seit Russlands Angriff auf die Ukraine wachsen auch die Sorgen vor einer Destabilisierung des Westbalkans. Nacheinander waren nun die Regierungschefs von Kosovo und Serbien bei Kanzler Scholz zu Gast.

Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic hat eine Annäherung mit dem Nachbarland Kosovo in Aussicht gestellt. Er werde alles geben, um einen Kompromiss zu erreichen, versicherte Vucic am Mittwochabend nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin.