Pläne von Cem Özdemir : Verbände verteidigen geplantes Werbeverbot für Süßwaren

Berlin Die Pläne des Ernährungsministers, die an Kinder gerichtete Werbung für Junkfood per Gesetz einzudämmen, sorgen für Kritik. Zuspruch gibt es von den Experten aus Wissenschaft, Gesundheitswesen und Verbraucherschutz. Wie sie auf den Widerstand reagieren.

Mehr gesunde Kinder durch weniger ungesunde Produkte in der Werbung – so lassen sich die Pläne von Ernährungsminister Cem Özdemir in Kürze zusammenfassen. Der Grünen-Politiker will die an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit zu viel Zucker, Fett und Salz begrenzen. Die Punkte, die er für einen Gesetzentwurf dazu vorlegte, sollen in der Bundesregierung weiter abgestimmt werden. Doch schon jetzt sorgt Özdemirs Vorhaben für viel Kritik – vor allem aus der Werbewirtschaft und Lebensmittelindustrie. Gleichzeitig befürworten Experten aus Wissenschaft, Gesundheitswesen und Verbraucherschutz die Pläne des Ernährungsministers. Vertreter zahlreicher Verbände verteidigten am Donnerstag in Berlin das geplante Werbeverbot und ordneten die Kritik ein.