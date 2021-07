Bundestagswahlkampf : Wer Maaßen noch stoppen kann

Hans-Georg Maaßen bei seiner Nominierung Ende April vor den CDU-Delegierten in Suhl. Foto: dpa/Michael Reichel

Analyse Berlin Der gebürtige Mönchengladbacher und frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist für die CDU zur ständigen Belastung geworden, seit er für sie in Thüringen für den Bundestag kandidiert. Die Dimensionen und Chancen einer Bewerbung.

Schon die Nachricht von seiner möglichen Nominierung sorgte am 1. April in der Politik für erhöhten Puls, nun bestätigt der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen (58) die Erwartungen seiner Fans und die Befürchtungen seiner Gegner. Wie gefährlich ist er für den Wahlkampf von Armin Laschet, was kann die Partei tun? Die zehn wichtigsten Fragen.

Für wen spricht Maaßen?

Er hat in der Partei keinen Posten, ist lediglich als einer von 299 Direktkandidaten aufgestellt und hat seine Mitgliedschaft in der Werte-Union ruhen lassen. Auf die Frage, was ihn von dem früheren Bundesbankvorstand und ehemaligen SPD-Mitglied Thilo Sarrazin unterscheide, antwortete er: „Im Gegensatz zu ihm glaube ich, dass ich mit meiner Meinung nicht alleine dastehe.“

Wie reagiert die CDU auf seine umstrittenen Äußerungen?

In Südthüringen wird er von den örtlichen Funktionsträgern unterstützt und verteidigt. Allerdings fordern ihn führende Unionspolitiker wie Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans zum Austritt aus der Partei auf. Junge-Union-Chef Tilman Kuban nannte seine Äußerungen zum Rundfunk „absolut inakzeptabel“. Sie seien mit den Grundwerten der Partei unvereinbar. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mahnte: „Maaßen muss sich mäßigen.“

Wie geht Kanzlerkandidat Armin Laschet damit um?

Er vermied zunächst öffentliche Stellungnahmen, sprach im Präsidium mit Bezug auf die Debatte um Maaßens Vorwurf von Antifa-Verbindungen von „Tagesschau“-Mitarbeitern davon, dass die Vorgänge der Union schadeten und distanzierte sich danach in einer Podiumsdiskussion. Ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk sei wichtig, und das sei die Position der gesamten CDU. Danach stellte er klar, er habe nicht die Absicht, mit Kommentaren Maaßens Äußerungen mit einer Gegenpositionierung noch wichtiger zu machen. Er nennt nicht einmal dessen Namen.

Ist die Debatte damit beendet?

Mit Sicherheit nicht. Der Chef der Unions-Arbeitnehmergruppe, Uwe Schummer, erwartet, dass Maaßen mit weiteren Äußerungen wieder „wie eine rollende Kanonenkugel“ agieren werde. Die Provokation und das Austesten des Sagbaren gehört zu Maaßens Geschäft. Das kommt auch schon in der Auswahl jener Medien zum Ausdruck, in denen er sich vorzugsweise positioniert. Sie werden in der Regel vor allem von Merkel-Gegnern am rechten Rand der Union oder im AfD-Umfeld verfolgt. Für die politischen Gegner wird Maaßen damit zum idealen Wahlkampfobjekt, mit dem sie Laschet eine unklare Abgrenzung nach Rechtsaußen immer wieder von neuem vorhalten können.

Kann die CDU vor Ort überhaupt noch wechseln?

Ja, der letzte Tag zur Einreichung von örtlichen Wahlvorschlägen ist erst der 19. Juli. Und erst am 30. Juli endet die Frist für eine Zurücknahme oder Änderung eines nominierten Kandidaten.

Ist eine Korrektur zu erwarten?

Nein. Schon vor der Nominierung hatten die vier CDU-Kreisverbände des Wahlkreises 196 dem enormen Druck aus dem gesamten Bundesgebiet getrotzt und Maaßen mit großer Mehrheit aufgestellt, obwohl es auch andere örtliche Kandidaten gab. Thüringer Christdemokraten reagieren allergisch auf Beeinflussungsversuche. Davon kann auch die frühere CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer berichten, die letztlich daran scheiterte, dass sie die Thüringer CDU-Fraktion nicht von einem anderen Umgang mit der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit CDU-, FDP- und AfD-Stimmen überzeugen konnte.

Warum wurde Maaßen überhaupt nominiert?

Es war ein Akt der Verzweiflung der örtlichen CDU. Sie hatte längst ihren Abgeordneten Mark Hauptmann erneut nominiert, als dieser wegen des Vorwurfs, einen Millionenbetrag für Maskengeschäfte kassiert zu haben, Razzien auch bei der CDU auslöste und von der Partei zum Niederlegen des Mandates und zum Parteiaustritt gedrängt wurde. Die Stimmung gegen die CDU war in der Folge so massiv, dass die Kreisverbände ihr Heil in der Flucht nach vorn sahen und Maaßen fragten, der zuvor schon im Landtagswahlkampf in der Region viel Beifall für seine Position bekommen hatte.

Wie wahrscheinlich ist sein Wahlsieg?

Nach einer örtlichen Umfrage würde er in seinem Wahlkreis derzeit 20 Prozent der Stimmen bekommen. Sein direkter Gegenkandidat, Frank Ullrich von der SPD, käme danach auf 22 Prozent. Ullrich ist ein über Südthüringen hinaus bekannter DDR-Sportler, der als Olympiasieger und Biathlon-Trainer Heldenstatus genießt. Bei seinem ersten Anlauf als Landtagskandidat musste er sich im Wahlkreis jedoch dem AfD-Kandidaten geschlagen geben. Inzwischen werden in Südthüringen Grüne und Linke unter Druck gesetzt, ihre Kandidaten zurückzuziehen, weil laut Forsa Ullrich dann weit vor Maaßen läge.

Hat Maaßen andere Chancen zum Einzug in den Bundestag?

Nein, das haben die Wähler in Südthüringen allein in der Hand, da Maaßen nicht auf der Landesliste abgesichert ist. Er braucht nicht die absolute Mehrheit der Stimmen, muss lediglich vor allen anderen Kandidaten liegen. Im Extremfall mit einer einzigen Stimme Vorsprung.

Empfiehlt sich ein Parteiausschlussverfahren?