Wahldebakel der Union : Wer kann auf Armin Laschet an der CDU-Spitze folgen?

Wer wird auf den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet folgen? Foto: Michael Kappeler/dpa. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Unionskanzlerkandidat und CDU-Vorsitzender Armin Laschet will den Weg freimachen - und das Personalkarussell beginnt sich nun erneut zu drehen. Wer könnte ihm an der Spitze der Partei folgen, wie soll dieser gekürt werden? Der CDU steht eine unruhige Zeit bevor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kerstin Münstermann und Hagen Strauß

Neuer CDU-Vorsitzender gesucht: Nach der Ära von Kanzlerin Angela Merkel steht die CDU zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren vor einer personellen Neuaufstellung. Nicht einmal ein Jahr, nachdem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im Januar zum Nachfolger der gescheiterten Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt wurde, zeichnet sich ab, dass die 1001 Delegierten eines CDU-Parteitags in den kommenden Monaten schon wieder eine neue Führungsmannschaft wählen könnten.Ein klarer Favorit ist (noch) nicht auszumachen. Wer könnte Laschet nachfolgen?

Ralph Brinkhaus. Der nur bis ins Frühjahr 2022 gewählte Fraktionschef hat mehrfach Ambitionen auch auf noch Höheres erkennen lassen. Seine Wiederwahl zum Fraktionschef hatte er trotz eines naheliegenden Anspruchs des Kanzlerkandidaten Laschet lange und gründlich vorbereitet. Nur mit Mühe konnte Laschet noch den Kompromiss einer Übergangsphase durchsetzen. Der Ostwestfale ist auch in den Landesverbänden gut vernetzt.

Info CSU zollt Laschet Respekt für Rückzug Söder CSU-Chef Markus Söder hat auch zukünftig eine enge Kooperation mit der CDU zugesagt: „Wir nehmen die Entscheidung von Armin Laschet mit großem Respekt zur Kenntnis,“ so Söder. Dobrindt „Ich erwarte, dass diese Neuaufstellung zügig stattfindet“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Jens Spahn. Sein Name fällt schon lange. Der 41-Jährige ist auf der Suche nach einem neuen Job, wäre auch gerne Kanzlerkandidat geworden. Fast in Vergessenheit ist geraten, dass der Mann aus dem „Team Laschet“ schon einmal für den Vorsitz kandidierte: 2018 in Hamburg schaffte er es aber nicht in die Stichwahl. Das Rennen machte damals Annegret Kramp-Karrenbauer. Spahn gilt als extrem gut vernetzt, ist ein talentierter Redner. Er hat viele Unterstützer vor allem unter den Konservativen und den Jungen in der Union. Ein Aufbruch wäre er freilich nur bedingt. Als noch amtierender Gesundheitsminister steht Spahn auch für die Fehler in der Corona-Politik.

Norbert Röttgen. Der Außenpolitiker nahm schon einmal einen Anlauf an die CDU-Spitze - und unterlag. Doch Röttgen verbuchte mehr als nur einen Achtungserfolg. Er steht für einige in der Partei für einen wirklichen Aufbruch und scheint für einen jüngeren und in Teilen intellektuelleren Diskurs geeigneter als manch anderer. Allerdings hat er im mächtigen Landesverband NRW wenige Unterstützer - und viele Konkurrenten.

Friedrich Merz. Der ehemalige Unionsfraktionschef hat in den letzten Jahren bereits zweimal nach dem Parteivorsitz gegriffen - und scheiterte. Der Sauerländer ist an der konservativen Basis allerdings sehr beliebt - für ihn wäre mutmaßlich eine Mitgliederbefragung die beste Möglichkeit, an die Spitze der Partei zu gelangen. Merz hat sich noch nicht festgelegt, ob er erneut antritt und schließt lediglich aus, sich erneut einer Kampfkandidatur zu stellen. In den Bundestag ist er nach jahrelanger Polit-Abstinenz schon mal eingezogen

Daniel Günther und Tobias Hans. In der CDU wird damit gerechnet, dass sich bei der Frage der neuen Parteiführung auch jüngere Ministerpräsidenten wie Tobias Hans im Saarland und Daniel Günther in Schleswig-Holstein warm laufen und ihre Chancen sondieren. Zwei junge Länder-Regierungschefs, der eine 43, der andere 48 Jahre alt, die für frischen Wind in der muffig gewordenen Union sorgen könnten. Ihr Manko: Beide müssen im kommenden Jahr Landtagswahlen überstehen und dafür sorgen, dass sich die Talfahrt der Union im Bund nicht in den Ländern fortsetzt. Dann auch noch eine Partei entstauben und neu aufstellen? Günther und Hans stehen aber für klare Worte, für eine moderne Union. Ihnen traut man durchaus einen neuen Aufbruch zu. Noch hat aber keiner von beiden Interesse auch nur angedeutet.

Carsten Linnemann und Silvia Breher. Warum nicht mal eine Doppelspitze? Innerhalb der Union wird dies bereits diskutiert. Carsten Linnemann ist einflussreicher Chef des Unions-Mittelstandvereinigung; der 44-Jährige steht für einen der früheren Markenkerne der Union: Wirtschaftskompetenz. Bislang hat Linnemann vor allem von der Seitenlinie die Modernisierung der Partei gefordert. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um auch aufs Spielfeld springen. Breher war bisher Parteivize. Die 48-Jährige trat bisher freilich nicht sonderlich offensiv in Erscheinung. Auch nicht auf ihrem Fachgebiet Ernährung und Landwirtschaft. Trotzdem: Zwei neue Gesichter, Mann und Frau gemeinsam, dass allein wäre schon eine Revolution für die Union.

Nach der schmerzhaften Niederlage könnte auch die Sehnsucht in der Union insgesamt wachsen, einen Neuanfang mit einer Person zu wagen, die sich früh dagegen stemmte, einen Kanzlerkandidaten gegen den Willen einer Mehrheit in Fraktion und Bevölkerung durchzusetzen - wenn auch aus persönlichen Motiven heraus. Trotzdem gilt: Ein neuer CDU-Chef muss sich mit dem Machtanspruch des CSU-Chefs Markus Söder auseinandersetzen. Vermutlich auch in der Frage, wer der nächste Kanzlerkandidat der Union in vier Jahren wird.

(mün/has)