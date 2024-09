Landtag in Thüringen Wer ist eigentlich Alterspräsident Treutler?

Geboren wurde Treutler in Silberstraße nahe Zwickau. In der DDR schloss er sein Maschinenbaustudium als Diplomingenieur ab und arbeitete bis nach der Wende im Bereich Energieversorgung. 2017 trat er in die AfD ein, nach eigenen Angaben aus Ärger über die Flüchtlingspolitik der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Im Jahr darauf nahm der Thüringer Verfassungsschutz die AfD um Höcke ins Visier.