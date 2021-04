Die K-Frage der Union : Wenn Kanzler und Partei auseinanderfallen

Meinung Kanzlerkandidat Armin Laschet oder Markus Söder? Statt dass sich schnell einer hinter den anderen stellt, um die Kanzlerschaft für die Union wahrscheinlicher zu machen, stehen sie neben- und gegeneinander. Sie verringern so alle Chancen. Und das hat auch mit Angela Merkel zu tun.

Bloß nicht nachgeben, stattdessen immer wieder mit kleinen Sticheleien dem Partner zusetzen. Auf diese Weise brachte die Union 2017 ihre Werte von 40 Prozent im Sommer auf unter 33 bei der Bundestagswahl im September. Als sich CDU und CSU in der Migrationspolitik nach der Wahl endlich zusammenrauften, fragten sie sich, warum sie das nicht schon viel früher gemacht hatten. Es wurde ein „nicht noch einmal“ daraus. Noch einmal ist jetzt: Der CSU-Chef stichelt gegen den CDU-Chef, der CDU-Chef gegen den CSU-Chef – und beide zusammen blicken auf fallende Werte – im Bund wie in Bayern.

Das Nervenflackern hat nicht nur mit den irrlichternden Ministerpräsidenten in der quälend langen Corona-Krise zu tun. Sondern auch mit dem Auslaufen der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Für beides gibt es keine Blaupause. Regierungschefs scheiterten bislang bei der Wiederwahl oder räumten rechtzeitig für eine Nachfolge. Roland Koch hatte Volker Bouffier so früh und so schnell ans Ruder gelassen, dass der sich einen Amtsbonus erarbeiten konnte.

Angela Merkel will bis zum Schluss Teil der Lösung für Deutschland sein, und ist dabei zugleich Teil des Problems für die Union. So lange sie in Deutschland die Nummer eins ist, kann ein CDU- oder CSU-Chef bestenfalls die Nummer zwei sein. Wie sollen die Granden der Union mit ihrer Loyalität umgehen, wenn die Kanzlerin im Vorbeigehen mal eben Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Vorsitzende demontiert und nun auch CDU-Chef Armin Laschet in den Regen stellt? Ein CDU-Ministerpräsident versteht sich als Angehöriger der Kanzlerpartei und ist überfordert, wenn Kanzler und Partei auseinanderfallen.