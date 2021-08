SPD-Wahlwerbespot : Wenn der Wahlkampf gefährlich wird

Armin Laschet im Juni 2017 bei der Ernennung von Nathanael Liminski zum Staatssekretär. Foto: Sondermann, Ralph

Meinung Das Fairness-Versprechen der Parteien der Mitte kommt im Wahlkampf unter die Räder. Das zeigt die Debatte um den Angriff der SPD auf die Religion von Laschets Vertrauten Nathanael Liminski. Polemik und Zuspitzung hat es in vielen Wahlkämpfen gegeben. Im Zeitalter der sozialen Netzwerke werden sie zum besonderen Problem.

Sieben Wochen vor der Wahl hat es Deutschland mit einem zutiefst widersprüchlichen Wahlkampf zu tun. Er ist auf der einen Seite geprägt von Enttäuschung darüber, dass zu wenig über die wichtigsten Weichenstellungen des Landes gestritten wird. Und steht gleichzeitig unter dem Eindruck, dass der Streit selten derart eskalierte, wie in diesem Jahr. Nur auf den ersten Blick passen diese Befunde nicht zusammen. Tatsächlich haben sie sehr viel miteinander zu tun – und sie sind beide nicht gut für die Zukunft der Demokratie.

Seit der letzten Wahl hat die Reichweite der sozialen Netzwerke weiter zugenommen, haben sich damit zugleich aber auch „Blasen“ verfestigt, die sich um bestimmte Protagonisten und einschlägige Überzeugungen gebildet haben. Auch weit zurückliegende Wahlkämpfe waren immer wieder von persönlichen, unsachlichen und unfairen Attacken auf den politischen Gegner begleitet. Doch in der allgemeinen Wahrnehmung liefen sie in Richtung der Erkenntnis, es werde „nichts so heiß gegessen wie es gekocht wird“. Dieser Effekt hat sich in der Internet-Scheinrealität umgekehrt.

Was die Stichwortgeber in die Wahrnehmungswelt ihrer Gefolgschaft einspeisen, wird aufgegriffen, zugespitzt, verstärkt und zu Hass-Kampagnen verdichtet, die sich wie eine Meute virtueller Wölfe mal auf das eine, mal auf das andere Opfer werfen. Mal steht Annalena Baerbock im Feuer der Verdächtigungen und Gemeinheiten, mal Armin Laschet. Bis zu einem gewissen Grad müssen sich Kanzlerkandidaten solche Härtetests gefallen lassen. Denn die fragwürdigen Hetz-Tweets sind noch sehr milde im Vergleich mit dem, was über Angela Merkel seit Jahren an Schmutz im Netz ausgekübelt wird. Das ist alles nicht schön, aber bis an die Grenze der Verleumdung ein Preis der Macht.

Mit den Angriffen der SPD auf Laschets Staatskanzleichef Nathanael Liminski ist jedoch eine neue Dimension einer gefährlichen Wahlkampf-Entwicklung erreicht. Hätte die SPD sich an dem gerieben, was Liminski in der Orchestrierung von Laschets Landespolitik zu verantworten hat – die Warnung vor einem Liminski als möglicher Kanzleramtsminister wäre legitimer Teil des Wahlkampfes geblieben. Aber ihn als „erzkatholisch“ zu brandmarken und mit der Feststellung zu verbinden, dass man mit Laschet auch Vertraute wähle, für die Sex vor der Ehe ein Tabu sei, ist in mehrfacher Hinsicht daneben. Erstens muss Religion so lange Privatsache sein, so lange sie nicht zur Bevormundung anderer führt. Und zweitens beruft sich die SPD in ihrer Kritik an dem 35-Jährigen auf eine Talkshow-Äußerung, die er als 21-Jähriger als Sohn einer katholischen Familie getätigt hatte. Sie ist also weder aktuell noch geeignet, die Politik Liminskis zu beschreiben.

Es spricht für sich und gegen die SPD, dass nicht nur Unionsleute mit Empörung reagierten, sondern auch SPD-Kommunikationsprofis wie Schröders damaliger Regierungssprecher Bela Anda. Für ihn ist die Wahlwerbung gegen Liminski „unfair und dumm“. Und sie hat in den Gefolgschaftsblasen der Parteien nachhaltige Folgen. In anderer Hinsicht gilt das auch für die gleichfalls unfaire Praxis von CDU-Wahlkämpfer Friedrich Merz, Wahlkampfaussagen der Grünen erst zu verdrehen, um dann um so lustvoller auf sie einzuprügeln.