Extremismus : Wenig Zulauf bei Demos von Rechtsextremen in Berlin

Wenig Zulauf bei Demos von Rechtsextremen in Berlin

Ein Teilnehmer einer Demonstration von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern wird von der Polizei am Brandenburger Tor in Berlin festgenommen. Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin Mehr als Tausend Rechtsextremisten und „Reichsbürger“ waren zu Demonstrationen im Berliner Regierungsviertel erwartet worden. Die Sicherheitskräfte waren alarmiert.

Es waren deutlich weniger als erwartet: Zu Demonstrationen von Rechtsextremen im Berliner Regierungsviertel sind am Samstag nur einige Hundert Teilnehmer gekommen. „Hier ist ganz wenig los“, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag über die Lage am Brandenburger Tor.