130 Milliarden gegen Folgen der Corona-Krise : Wem das gigantische Hilfsprogramm der Koalition nutzt

Berlin 130 Milliarden Euro schwer sind die Pläne der Bundesregierung gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Sie umfassen 57 Einzelpunkte, mit denen die Koalition das Land wirtschaftlich wieder auf Kurs bringen will.

Wem nutzt was?

Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden: Ein einmaliger Kinderbonus von 300 Euro pro Kind soll die von den Corona-Beschränkungen betroffenen Familien unterstützen. Der Finanzbedarf beläuft sich auf 4,3 Milliarden Euro. Bei Großverdienern wiederum soll der Bonus mit dem Kinderfreibetrag verrechnet werden. Für Alleinerziehende wird zudem der abzugsfähige Entlastungsbetrag bis Ende 2021 von 1908 auf 4000 Euro erhöht. Nicht unwichtig ist auch, dass die Koalition mit insgesamt drei Milliarden Euro den Ausbau von Kindertagesstätten und Ganztagsschulen fördern will.

Deckelung der Sozialbeiträge: Die hohe Zahl an Kurzarbeitern und immer mehr Arbeitslose setzen die gesetzlichen Sozialversicherungen unter Druck. Die Regierung will die Beiträge insgesamt nicht über 40 Prozent steigen lassen, um die Unternehmen nicht zusätzlich zu belasten. Einen womöglich höheren Finanzbedarf der Sozialversicherungen will der Bund übernehmen. Kosten allein im Jahr 2020: 5,3 Milliarden Euro. „Sozialgarantie“ nennt die Koalition ihr Projekt.