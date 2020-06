Demonstrationen gegen Fremdenhass : Weltweite Proteste gegen wachsenden Rassismus

Saarbrücken Auch tausende Saarländer haben am Wochenende gegen Fremdenhass demonstriert. Derweil gab es in Saarbrücken einen wohl rassistisch motivierten Angriff auf einen Afrikaner.

Weltweit haben am Wochenende Hunderttausende Menschen gegen Rassismus demonstriert. Auslöser war der Tod des Schwarzen George Floyd in den USA bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai. Auch in Deutschland gingen die Menschen in zahlreichen Städten auf die Straße – in Saarbrücken waren es nach Polizei- und Veranstalterangaben am Samstag zwischen 2000 und 3000 Menschen vor der Congresshalle, am Sonntag noch einmal 1300 Demonstranten vor dem Staatstheater.