Ergebnisse der Weltnaturschutzkonferenz : Welche Ergebnisse die Artenschutz-Konferenz in Kunming gebracht hat

Welche Ergebnisse die Artenschutz-Konferenz in Kunming gebracht hat

Analyse Berlin Im südchinesischen Kunming will die Staatengemeinschaft neue Grundlagen für den Kampf gegen das Artensterben legen. Am Ende der Weltnaturkonferenz steht eine Erklärung mit guten, aber vagen Willensbekundungen. Konkrete Schritte sollen folgen. Doch Kritiker erhöhen schon jetzt den Druck.

Was hat es mit der Weltnaturschutzkonferenz auf sich?

Das Zeitfenster des bisherigen Plans der Vereinten Nationen von 2011 bis 2020 zum Erhalt der biologischen Vielfalt ist abgelaufen – das Ziel allerdings weit verfehlt. Bisher konnte die Weltgemeinschaft den dramatischen Verlust von Arten und Lebensräumen nicht stoppen. Bei der Weltnaturschutzkonferenz (COP15), die in dieser Woche im südchinesischen Kunming stattfand, haben die knapp 200 Vertragsstaaten der UN-Konvention zur biologischen Vielfalt deshalb an neuen Strategien gearbeitet. Pandemiebedingt waren nur Vertreter aus China vor Ort, alle internationalen Teilnehmer waren digital zugeschaltet.

Was wurde bei der Konferenz vereinbart?

Was steht in der Erklärung?

In dem Papier bekunden die Vertragsstaaten den guten Willen zum Erhalt der Biodiversität und der Ökosysteme. Aufgezählt werden die beispiellosen Krisen des Verlusts an Artenvielfalt, des Klimawandels, der Landzerstörung und Wüstenbildung, der Schädigung der Meere und Umweltverschmutzung sowie die wachsenden Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Nahrungssicherheit. Mit „großer Sorge“ wird zur Kenntnis genommen, dass diese miteinander zusammenhängenden Krisen eine „existenzielle Bedrohung für unsere Gesellschaft, unsere Kultur, unseren Wohlstand und für unseren Planeten“ darstellen. Es wird betont, dass dringendes Handeln und ein „transformativer Wandel“ in allen Wirtschaftssektoren und allen Teilen der Gesellschaft notwendigen seien. Eine “Kombination von Maßnahmen“ sei erforderlich ist, um den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten und umzukehren.