Geschichte Weltkriegsgedenken: Gericht erlaubt ukrainische Flaggen

Zum Weltkriegsgedenken am 8. und 9. Mai dürfen nun doch ukrainische Flaggen rund um die drei Sowjetische Ehrenmale in Berlin gezeigt werden. Dies entschied das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren, wie ein Gerichtssprecher am Samstag bestätigte. Russische Flaggen und Symbole blieben zunächst verboten. Doch gab es nach Angaben der Berliner Polizei am Samstag auch dagegen einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht.