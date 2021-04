Faktencheck : Welches Argument im Intensivbetten-Streit irreführend ist

Berlin Die dritte Corona-Welle rollt über Deutschland, die Zahl freier Intensivbetten sinkt. Mancher behauptet: Das liege daran, dass Intensivbetten abgebaut wurden. Stimmt das?

FAKTEN: Einige Nutzer in sozialen Netzwerken argumentieren mit Zahlen aus dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) und des Robert Koch-Instituts (RKI). Auf den ersten Blick scheinen sie zu zeigen: Die Gesamtzahl der belegten Intensivbetten in Deutschland bewegt sich seit rund einem Jahr um die Zahl 20.000. Gleichzeitig sinkt die Zahl der freien Betten.

Zu Beginn waren zudem Personaluntergrenzen ausgesetzt. Als sie wieder eingeführt und schließlich im Februar auf tagsüber eine Pflegekraft pro zwei Intensivpatienten verschärft wurden, mussten Kliniken also Betten aus dem Intensivregister herausnehmen, für die sie kein Personal hatten. „Dadurch ist die Gesamtzahl zwar formal etwas runtergegangen“, sagt Christian Karagiannidis, einer der Leiter des Divi-Intensivregisters, in einem Erklärvideo. „Aber es entspricht in keinem Fall einem Bettenabbau, sondern es entspricht der wirklichen realen Wiedergabe dessen, was wir in Deutschland an Intensivkapazität zur Verfügung haben.“