Urteil des Bundesverfassungsgerichts Welche Folgen hat die Wahlwiederholung in Berlin?

Sie war damals an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und nur dank des Gewinns dreier Direktmandate in den Bundestag eingezogen. Feststeht nun: Die Teilwiederholung wird den Ausgang in den von Gesine Lötzsch und Gregor Gysi gewonnen Wahlkreisen in Berlin nicht verändern. Wäre die Wahl ganz wiederholt worden, hätte eines der Direktmandate verloren gehen können und mit ihm sämtliche Sitze der Linken und der Gruppe Wagenknecht, die 2021 über Listen vergeben wurden. So kommt es nun nicht.