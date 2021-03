Folgen des Astrazeneca-Impfstopps : Erste Impfung bekommen – was nun?

Düsseldorf/Berlin/Saarbrücken Hunderttausende haben erst eine Dosis des Astrazeneca-Vakzins erhalten. Die Zweitimpfung mit einem anderen Impfstoff wird in Großbritannien bereits untersucht.

Anders als zunächst angenommen gehörte der Fall einer 60-jährigen Patientin, die nach einer Astrazeneca-Impfung wegen einer Störung des Gerinnungssystems im Saarbrücker Winterberg behandelt wurde, nicht zu den sieben Fällen in Deutschland, die zu einem Pausieren der Impfungen mit dem schwedisch-britischen Vakzin geführt hatten. Das bestätigte am Dienstag der Chefarzt der Inneren Medizin I auf dem Winterberg, Professor Dr. Daniel Grandt. Es habe sich um eine allergische Reaktion gehandelt, wie sie für fast alle Arzneimitteln und auch für die anderen Covid-Impfstoffe beschrieben ist. Nach kurzer stationärer Behandlung kann die Patientin beschwerdefrei entlassen werden.

Nach Ansicht des Saarbrücker Internisten Professor Dr. Daniel Grandt hätte eine Fortsetzung der Impfungen mit Astrazeneca – parallel zur Prüfung, ob der Impfstoffs für die beobachteten Hirnvenenthrombosefälle verantwortlich ist – die Impfskepsis in der Bevölkerung verstärken können. „Das vorsorgliche Pausieren des Einsatzes des Vakzins macht deutlich, dass die Überwachung von Risiken zugelassener Arzneimitteln in Deutschland und Europa funktioniert“, sagte der Chefarzt der Inneren Medizin I auf dem Saarbrücker Winterberg gegenüber der SZ. Möglichst viele Menschen möglichst rasch durch Impfung vor Covid zu schützen, setze Impfbereitschaft in der Bevölkerung voraus. Das dazu erforderliche Vertrauen in die Impfstoffe könne nur durch Transparenz bezüglich möglicher Risiken und seriöse Untersuchung von Verdachtsfällen erreicht werden. Grundsätzlich betont der Experte für Patientensicherheit, dass der Astrazeneca-Impfstoff genausoso wirksam wie die Vakzine von Biontech-Pfizer und Moderna gegen schwere Verläufe von Covid schütze.