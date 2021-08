Afghanistan : Weiterer Bundeswehr-Flieger evakuiert 205 Menschen aus Kabul

Ein Airbus A400M der deutschen Luftwaffe steht auf dem Flughafen von Taschkent. Foto: Marc Tessensohn/Bundeswehr/dpa

Kabul/Berlin Die Bundeswehr fliegt weiter Menschen aus Afghanistan aus - doch am Samstag schafften es zunächst nur sehr wenige in die Flugzeuge Richtung Usbekistan. Spezielle Helikopter sollen die Möglichkeiten nun erweitern.

Die Evakuierung von Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul durch die Bundeswehr ist inmitten chaotischer Verhältnisse am Flughafen zeitweise ins Stocken geraten.

Zwei am Samstag gestartete deutsche Flieger brachten nur sieben beziehungsweise acht Personen nach Usbekistan, wie die Bundeswehr via Twitter mitteilte. Später flog dann ein weiterer Bundeswehr-Transporter 205 Schutzbedürftige aus dem von den militant-islamistischen Taliban eroberten Land aus.

Große Probleme gibt es bei den Zugängen zum Kabuler Flughafen, an dem sich weiterhin dramatische Szenen abspielen. Ein Augenzeuge berichtete der Deutschen Presse-Agentur, dass dort Tausende Menschen ausharren. Das Auswärtige Amt twitterte: „Sicherheitslage am Flughafen in Kabul ist weiterhin äußerst gefährlich, Zugang zum Flughafen häufig nicht möglich.“

Später hieß es vom Außenamt, die Tore würden kurzfristig geöffnet und geschlossen. „Situation bleibt gefährlich&volatil.“ US-Generalmajor William Taylor sagte allerdings am Samstag im Pentagon, Eingangstore seien in den vergangenen 24 Stunden nur kurzfristig geschlossen worden, damit „die richtigen Leute“ hätten passieren können.

„Derzeit ist es grundsätzlich sicherer, zu Hause oder an einem geschützten Ort zu bleiben“, schrieb die deutsche Botschaft in Kabul an Landsleute. Auch die US-Botschaft rief amerikanische Staatsbürger am Samstag dazu auf, den Flughafen aufgrund möglicher Sicherheitsbedrohungen zu meiden. Die afghanische zivile Luftfahrtbehörde machte deutlich, dass es weiter keine zivilen und kommerziellen Flüge geben werde.

Bundeswehr-Hubschrauber in Kabul

Die Bundeswehr hat zwei Hubschrauber nach Kabul verlegt, um mehr Möglichkeiten bei den Evakuierungen zu haben. Die wendigen Helikopter kamen am Samstagmorgen in Kabul an und sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums einsatzbereit. Es sei geplant, damit in Kabul „kleinere Gruppen zu Evakuierender im Stadtgebiet aufzunehmen und sicher zum Flughafen zu transportieren“, teilte die Bundeswehr mit. Informationen über konkrete Einsätze gab es zunächst nicht.

Die Hubschrauber können nach Angaben von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nur in Abstimmung mit den Amerikanern und den anderen Partnerstaaten vor Ort eingesetzt werden.

Taliban-Vizechef in der Hauptstadt

Seit Samstag soll zudem der Vizechef der militant-islamistischen Taliban in Kabul sein, sagten Taliban-Kreise der Deutschen Presse-Agentur. Mullah Abdul Ghani Baradar wolle mit Taliban-Mitgliedern und weiteren Politikern über die Bildung einer neuen Regierung sprechen, hieß es weiter. Baradar wäre der bislang höchstrangige Taliban-Führer, der in Kabul eingetroffen ist. Bilder von ihm in der Stadt gab es allerdings auch am Abend (Ortszeit) noch nicht. Wo sich Taliban-Führer Haibatullah Achundsada und seine zwei weiteren Stellvertreter befinden, ist unklar.

Vor knapp einer Woche hatten die Taliban Kabul erobert und die Macht übernommen. Seitdem fürchten Oppositionelle, Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und auch Ortskräfte, die für westliche Staaten tätig waren, Racheaktionen an sich. Es ist weitgehend unklar, wie die Islamisten dieses Mal herrschen werden. Es wird befürchtet, dass die Extremisten wieder ein islamisches „Emirat“ errichten wollen und dabei mit drakonischen Strafen gegen Andersdenkende vorgehen.

CNN: Rund 14.000 Menschen am Flughafen

Ein zweiter Augenzeuge sagte der dpa, dass sich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten am Flughafen Kabul befänden. Er habe Schauspieler in der Menge gesehen, bekannte Fernsehpersönlichkeiten, Jugendliche, Frauen mit neugeborenen Babys oder Menschen im Rollstuhl. Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf eine „informierte Quelle“, dass rund 14.000 Menschen am Flughafen seien.

Die Bundeswehr hatte Anfang der Woche ihre Evakuierungsaktion für Deutsche und afghanische Ortskräfte gestartet, bis Samstagnachmittag brachte sie nach eigenen Angaben rund 1900 Menschen in die usbekische Hauptstadt Taschkent. Von dort aus werden die Evakuierten weiter nach Deutschland gebracht. Für Samstag waren laut Verteidigungsministerium bis zu sechs Evakuierungsflüge geplant. Es war allerdings zunächst unklar, wie Passagiere angesichts der Lage am Flughafen diese Flüge erreichen können. Lieferungen von Hilfsgütern, vor allem Wasser, Babynahrung und Drogerieartikel, seien in die Wege geleitet worden, um Menschen auf dem Flughafengelände entsprechend versorgen zu können, sagte Generalinspekteur Eberhard Zorn.

Kramp-Karrenbauer sicherte zu, dass die Bundeswehr die Evakuierung von Deutschen und Ortskräften aus Kabul unter Hochdruck fortsetzen werde. „Die Situation ist schwierig, aber wir werden mit den Möglichkeiten und allem, was sich vor Ort ergibt, weiter dranbleiben, so viele wie möglich herauszuholen“, sagte Kramp-Karrenbauer am Samstag in Berlin.

Verhandlungen mit den Taliban

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bestätigte, dass mit den Taliban gesprochen werde, um die Evakuierungen zu erleichtern. Die Verhandlungen bedeuteten aber keineswegs eine Anerkennung der neuen Regierung, betonte die CDU-Politikerin bei einem Besuch in Spanien. Sie stellte zudem eine Erhöhung der humanitären Hilfe der Europäischen Union in Aussicht. Es werde allerdings keine Mittel für die Taliban geben, wenn diese nicht die Menschenrechte respektieren sollten, sagte von der Leyen bezüglich der Entwicklungsgelder in Höhe von einer Milliarde Euro, die für Afghanistan für die nächsten sieben Jahre vorgesehen sind.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach den Bundeswehrsoldaten in Afghanistan für den Einsatz zur Rettung von Deutschen und Ortskräften ihren „tiefen Dank“ aus. Sie bezeichnete die Entwicklung in Afghanistan mit der Machtübernahme der Taliban als „Drama“ und „Tragödie“. „Wir wollten möglichst vielen Menschen in Afghanistan ein freies, ein gutes und selbstbestimmtes Leben ermöglichen“, sagte Merkel. „Und da müssen wir einfach sagen: Das ist so nicht gelungen.“

Vorwürfe gegen Bundesregierung

Die Opposition im Bundestag wirft der Regierung vor, die Ausreise der afghanischen Helfer von Bundeswehr und Bundesregierung verschleppt zu haben. Grünen-Chef Robert Habeck sagte am Samstag in Dortmund: „Es ist nicht richtig, was aus der Bundesregierung gesagt wird, dass keiner wissen konnte, dass die Lage so eskaliert.“ Auch Unionskanzlerkandidat Armin Laschet warf Außenminister Heiko Maas (SPD) Versagen vor. Der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ sagte der CDU-Politiker: „Seit April hätte sich das Auswärtige Amt besser um unsere Ortskräfte kümmern können und müssen.“

Das Zeitfenster für weitere Evakuierungen aus Kabul wird immer kleiner. Die USA wollen eigentlich zum 31. August den Abzug ihrer Truppen abschließen. Eine Fortführung des Evakuierungseinsatzes ohne die USA gilt als ausgeschlossen.

Biden will die Taliban unter Druck setzen und Hilfen für Afghanistan während ihrer Herrschaft an „harte Bedingungen“ knüpfen. So werde man genau verfolgen, wie die Islamisten ihre Landsleute und dabei speziell Frauen und Mädchen behandeln, sagte Biden in einer Ansprache am Freitag (Ortszeit). Biden zufolge stehen die USA in Kontakt mit den Taliban, um den Zugang zum Flughafen in Kabul zu gewährleisten. Sollten die Islamisten die Evakuierungsaktionen stören oder US-Truppen angreifen, werde es eine „starke Reaktion“ geben.

Ein Soldat der US-Luftwaffe steht auf dem Hamid Karzai International Airport in Kabul Wache. Vor den Toren des Flughafens stehen Tausende Menschen. Foto: Sra Taylor Crul/U.S. Air/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Nach Kabul verlegt: Ein Bundeswehr-Hubschrauber vom Typ H-145M steht neben Bundeswehrsoldaten in einem Transportflugzeug A400M. Foto: -/Bundeswehr/dpa

Passagieren wird an Bord eines Transportflugzeugs A400M beim Anschnallen geholfen. Die Bundeswehr hat weitere Menschen aus Kabul ausgeflogen. Foto: Jane Schmidt/Bundeswehr/dpa

Taliban-Kämpfer warten in einem Restaurant in Kabul auf ihr Mittagessen. Foto: -/Xinhua/dpa

Neue Machthaber, neue Fahne: In Kabul werden Flaggen der Taliban verkauft. Foto: -/kyodo/dpa