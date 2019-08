Hitzige Debatte : Weiter Kritik an Linnemanns Vorstoß - aber auch Zustimmung

Weiter Kritik an Linnemanns Vorstoß - aber auch Zustimmung

Linnemanns Vorschlag, Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen notfalls später einzuschulen, steht weiter in der Kritik. Arno Burgi Foto: Arno Burgi.

Berlin Als „schrecklichen Vorschlag“ hat Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) den Vorstoß des CDU-Politikers Carsten Linnemann bezeichnet, notfalls Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen später einzuschulen.

Unionsfraktionsvize Linnemann hatte in der „Rheinischen Post“ unter Hinweis auf „neue Parallelgesellschaften“ gesagt: „Um es auf den Punkt zu bringen: Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen.“ Für betroffene Kinder schlug er eine Vorschulpflicht vor. Notfalls müsse eine Einschulung auch zurückgestellt werden.

Auch Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann - eine Parteifreundin von Linnemann - äußerte sich in der „Rhein-Neckar-Zeitung“ kritisch: „Ich teile die Einschätzung von Herrn Linnemann, dass Handlungsbedarf bei der sprachlichen Förderung besteht und dass wir möglichst früh damit beginnen müssen, Kinder zu fördern.“ Ausgrenzung sei aber der falsche Weg. „Kinder brauchen ein Umfeld, das sie motiviert und zum Lernen anregt.“

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) übte ebenfalls Kritik an Linnemanns Aussagen. „Der Kontext des Zitats rund um das Drama von Frankfurt lässt dieses höchst populistisch erscheinen“, sagte Ilka Hoffmann, im GEW-Vorstand für Schulfragen zuständig, dem Portal „watson.de“. Laut Hoffmann ist nicht ein Mangel an Deutschkenntnissen das Problem im Alltag der Schulen, sondern ein Mangel an ordentlich ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern.