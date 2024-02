Bombardierung vor 79 Jahren Weiße Rosen - Gedenken an die Zerstörung Dresdens 1945

Angesichts der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen sowie des erstarkten Rechtsextremismus in Deutschland will die Elbestadt am 79. Jahrestag ein besonders starkes Zeichen für Frieden und Versöhnung, gegen Menschenverachtung und Nationalismus setzen. Unter dem Motto „Gemeinsam wachsam“ wollen am Abend Tausende Menschen für einige Minuten die Hände reichen. Zudem ist auf dem Altmarkt vielfacher Protest gegen die Vereinnahmung des Jahrestages durch Rechtsextreme angekündigt.