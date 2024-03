Parteien Weidel bestreitet Nähe der AfD zu Putin

Auf die Frage, ob sie froh sei, dass die Opposition in Deutschland nicht so behandelt werde wie in Russland, antwortete Weidel: „Das will ich nicht bewerten, weil das ein innenpolitisches Thema ist.“ Sie wolle zwar keine Vergleiche ziehen, doch auch in Deutschland gebe es „Schwachstellen“ beim Umgang mit der Opposition. Die AfD beklagt beispielsweise, dass bislang keiner ihrer Abgeordneten in das geheim tagende Bundestagsgremium zur Kontrolle der Geheimdienste gewählt wurde. Der Verfassungsschutz beobachtet die AfD Partei als rechtsextremistischer Verdachtsfall, was in erster Instanz gerichtlich bestätigt wurde und aktuell Gegenstand eines Berufungsverfahrens vor dem Oberverwaltungsgericht Münster ist.