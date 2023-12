Bundeswehr Wehrbeauftragte: Entkrampfung der Wehrpflicht-Debatte nötig

Die Abgabe von Material an die Ukraine habe große Löcher in den Bestand und in die Einsatzbereitschaft bei der Bundeswehr gerissen, sagte sie. Nötig sei eine schnelle Nachbeschaffung. „Ich nehme überhaupt keine Diskussion in der Bundeswehr wahr, die Zweifel an der Ukraine-Hilfe zeigt. Alle Soldatinnen und Soldaten sagen: Es ist absolut richtig und wichtig, die Ukraine mit allem zu unterstützen, was die Bundeswehr leisten kann“, sagte sie. „Unsere Soldatinnen und Soldaten wissen, um was es in dem Krieg in der Ukraine geht.“ Sie hoffe, dass die Unterstützungsbereitschaft des Westens für die Ukraine weitergehe. Das Land werde Russland nur standhalten können, geschweige denn Territorium zurückerobern, wenn der Westen massiv unterstütze.