Gerüchte um Kai Wegner Berlins Regierender gerät der Liebe wegen unter Druck

Die Debatte fällt zudem in eine Zeit, in der Wegner versucht, bundespolitisch stärkere Akzente zu setzen und sich auch als Kontrapart zu Parteichef Friedrich Merz zu profilieren. Merz will an der Schuldenbremse festhalten, Wegner fährt ihm in die Parade; Merz äußert sich missverständlich zur AfD, Wegner schießt gleich gegen den Vorsitzenden. Und was die Kanzlerkandidatur angeht, sieht der Berliner noch längst nicht eine Entscheidung zugunsten des Sauerländers gefallen. Das hat er neulich erst wieder unmissverständlich deutlich gemacht. In der Bundes-CDU rätselt man, was Wegner antreibt. Dort heißt es zwar, die Privatangelegenheiten des Regierenden seien kein Thema. Gleichwohl weiß man: Sie können noch zu einem werden, wenn der politische Druck auf den Spandauer aus der Berliner CDU und vor allem seitens der Opposition im Abgeordnetenhaus größer wird.