Patientenschützer widersprechen Lauterbach : „Gleich den Corona-Leugnern wird die Infektion verharmlost“ – heftige Kritik an Wegfall von Isolierungspflicht

Ab dem 1. Mai sollen Corona-Infizierte sich nicht mehr isolieren müssen. Die beschlossene Regelung stößt jetzt auf heftigen Widerspruch. Patientenschützer sehen Menschen aus Hochrisikogruppen in Gefahr.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Montag darauf verständigt, dass Corona-Infizierte und Kontaktpersonen ab 1. Mai in der Regel nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolierung oder Quarantäne müssen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte die neue Regelung dann angekündigt. Infizierten wird demnach künftig nur noch „dringend empfohlen“, sich für fünf Tage zu isolieren und Kontakte zu meiden - für Kontaktpersonen von Infizierten soll es entsprechend gelten. Eine Anordnung des Gesundheitsamts fällt weg. Strengere Vorgaben sollen aber noch für Beschäftigte in Gesundheitswesen und Pflege bleiben, die sich infiziert haben.