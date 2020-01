Wegen Rede bei Weltwirtschaftsforum : SPD-Chefin Esken bezeichnet Trump als Narzisst

Aschersleben SPD-Chefin Saskia Esken hat US-Präsident Donald Trump als „erschreckend verantwortungslosen, narzisstischen Menschen“ bezeichnet. Trumps Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos habe zu Recht Empörung ausgelöst, sagte Esken am Samstag in ihrer Rede auf dem Landesparteitag der SPD Sachsen-Anhalt in Aschersleben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Am Rande des Parteitages stellte sie sich auch hinter Grünen-Chef Robert Habeck, der den Auftritt Trumps als „Desaster“ bezeichnet hatte. „Habecks Empörung war nicht falsch und nicht überraschend“, sagte Esken. Der US-Präsident habe in seiner Rede in Davos nur Lob für sich selbst und seine ausgrenzende Politik geäußert. „Nachhaltigkeit hat der Mann nicht verstanden, er versteht auch nicht, was mit dem Klima los ist, das ist unglaublich.“