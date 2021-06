Nationales Wasserstrategie : Gefahr von Wasserknappheit: Umweltministerin Schulze will vorbeugen

ARCHIV - 27.07.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Am Ufer des Rheins sind durch die anhaltende Trockenheit Risse entstanden. Im Hintergrund die Rheinkniebrücke und der Rheinturm. In keinem anderen Flächenland war es im zu Ende gehenden Jahr 2018 so warm wie in Nordrhein-Westfalen. Dies geht aus der am Freitag veröffentlichten Jahres-Wetterbilanz des Deutschen Wetterdienstes hervor. Foto: Martin Gerten/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Wasser ist ein begrenztes Gut, ganz besonders in Zeiten von Hitze und Dürre. Mit der Nationalen Wasserstrategie will Bundesumweltministerin Svenja Schulze rechtzeitig Vorsorge betreiben. Der Entwurf liegt nun vor. Ein Punkt ist besonders sensibel.

Deutschland gilt nicht als wasserarmes Land, bislang zumindest nicht. Doch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sieht diese Gewissheit durch den Klimawandel, aber auch durch Wasserverschmutzung in Frage gestellt. Mit der am Dienstag vorgestellten Nationalen Wasserstrategie will Schulze vorbeugen, um eine „nachhaltige und zukunftsfeste Wassernutzung“ in Zukunft sicherzustellen. Vorangegangen war ein zweijähriger Dialogprozess, der sogenannte Wasserdialog, in den Wirtschaft, Verbände, Länder, Kommunen und Bürger einbezogen waren. Schulze betonte, dass es sich bei der Strategie noch um einen Entwurf handelt, der von der künftige Bundesregierung verbindlich verabschiedet werden müsste.

In der Wasserstrategie sind in erster Linie Ziele festgeschrieben, bis 2050 erreicht werden sollen. „Auch in 30 Jahren soll es in Deutschland jederzeit und überall ausreichend qualitativ hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben“, sagte Schulze. Grundwasser, Seen, Bäche und Flüsse müssten sauberer werden. Zudem müssten Infrastruktur, Landnutzung und Stadtentwicklung an die Folgen des Klimawandels angepasst werden. „Wir müssen jetzt Vorsorge treffen, so lange wir noch gestalten können“, so die Umweltministerin. Begleitet wird die Wasserstrategie von einem Aktionsprogramm mit 57 Maßnahmen, die in den kommenden Jahren schrittweise umgesetzt werden soll.